ВС РФ пытались украсть шведский танк Strv 122: FPV-дроны не позволили, — Forbes (видео)

Российским войскам едва не удалось захватить один из самых защищенных танков ВСУ. Но в ситуацию, по словам журналистов, вмешались украинские дроноводы.

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Strv 122 — шведская модификация немецкого Leopard 2A5 — считается одним из наиболее защищенных танков Украины. И россияне стремятся заполучить такие трофеи. Хотя бы для того, чтобы выставить напоказ в пропагандистских целях. Об этом пишет Forbes.

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Российским войскам едва не удалось захватить один из таких танков, но вмешались украинские дроноводы.

Швеция передала Украине 10 четырехместных Strv 122 весом 69 тонн с плотной броней башен и гладкоствольным оружием калибра 120 мм. Все 10 танков находятся в 21-й ОМБр, которая защищает лесной участок в районе Кременной.

По словам журналистов, за год тяжелых боев танки Strv 122 страдали в основном от мин, FPV-дронов и противотанковых ракет. ВСУ потеряли как минимум один Strv 122.

Машины БРЭМ

По данным Oryx, еще шесть Strv 122 были повреждены, и 21-я бригада временно оставила пять поврежденных танков на дороге и полях вокруг Кременной.

Для украинских инженеров стандартная практика — восстанавливать поврежденные танки и отправлять их в Литву для (очень медленного) ремонта. Простейший способ захвата танка Strv 122 для россиян — обездвижить его и отбуксировать раньше, чем это успеют сделать бойцы ВСУ.

Машины БРЭМ

Недавно у ВС РФ появилась такая возможность. 10 марта российский FPV-дрон поразил Strv 122 чуть более чем в километре к востоку от главного гарнизона 21-й бригады в Тернах. Экипаж Strv 122 эвакуировался и оставил поврежденный танк.

Российские инженеры добрались к нему первыми. Пара эвакуационных машин БРЭМ начала тащить Strv 122 к российским позициям.

Они прошли половину пути, прежде чем их заметили бойцы 3-ей ОШБр, которые вели бои в районе Авдеевки. Дроны 3-й штурмовой вначале атаковали основную БРЭМ, кружили вокруг 45-тонной машины, пока один не ударил по заднему дизельному двигателю.

В итоге, два FPV нанесли удар в районе двигателя, третий — попал в моторное отделение задней БРЭМ. Четвертый кружил над уже остановленной бронетехникой, исследуя повреждения.

Россияне не продвинулись далеко со своим трофеем, возможно, оказались на полпути нейтральной полосы, разделяющей украинские и российские войска к востоку от Тернов.

Возможно, 21-я бригада попытается вернуть Strv 122. Ведь дроны атаковали БРЭМ, которые буксировали Strv 122, но приложили усилия, чтобы не поразить сам танк.

Неудачная попытка россиян забрать танк свидетельствует о том, насколько это опасно. ВСУ также теряли БРЭМ при попытке вернуть обездвиженный Strv 122 в декабре, утверждают журналисты.

Напомним, что ВСУ меняют тактику под новые партии снарядов. РФ за год может потерять до 100 тысяч бойцов.

Также сообщалось, что, по оценкам ISW, российские войска продвинулись к Первомайской плотине и заявили о захвате Орловки.