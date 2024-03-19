"Є дрони, які можуть літати на 2,5 тис. км": експерт розповів про удари по Росії (відео)

Україна має безпілотники, здатні долати величезні відстані до цілі. Експерт зауважив, що коли мова йде про атаки російських об'єктів, групи дронів обходять перешкоди, та летять не по прямій.

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В України є безпілотні літальні апарати, здатні літати на 2500 кілометрів. Про це під час телемарафону "Єдині новини" заявив експерт з авіації Анатолій Храпчинський.

Експерт зауважив, що якщо ціль ураження знаходиться на відстані 800 км чи 1100 км, треба розуміти, що безпілотники не летять до неї по прямій. Щоб знищити таку ціль, групі БПЛА потрібно обійти російські засоби протиповітряної оборони та радіоелектронної розвідки й боротьби. Отже, дронам треба пройти значно більшу відстань.

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"Можна сміливо казати, що наші дрони можуть літати на відстань понад 2 тисячі км. Вже є деякі дрони, які можуть літати на відстань 2,5 тис. км. І це суттєве посилення наших можливостей коштом власних напрацювань", — каже Храпчинський.

Анатолій Храпчинський зауважив, що Україна має проводити такі операції власними силами через те, що союзники не надають відповідної далекобійної зброї.

Нагадаємо, останнім часом сталося багато атак на російські нафтопереробні заводи та інші цілі на значній відстані від України. Одразу в кількох регіонах РФ 17 березня пролітали БПЛА і ракети, багато з них влучили в цілі. Фокус зібрав усю інформацію про атаки в Росії в ніч на 17 березня. Вибухи чули у щонайменше восьми регіонах РФ, зокрема в Підмосков'ї. Загалом безпілотники впродовж ночі та ранку атакували Краснодарський край, Московську, Ярославську, Курську, Калузьку, Орловську, Бєлгородську та Ростовську області.

За словами ізраїльського військового експерта Давида Гендельмана, подібні атаки можуть мати наслідки для ситуації на фронті та зазначає, що в разі продовження ефективних ударів по подібних підприємствах противника це може вплинути на загальну картину.

Канадський та експерт з дронів DanielR проаналізував конструкцію дрона "Лютий", який, ймовірно, брав участь в атаках, а також самі удари, на основі фото та відео з відкритих джерел. Експерт відзначив ефективність атак та конструкції безпілотника. Про БПЛА "Лютий" відомо небагато: нібито він несе бойову частину 75 кг та здатний долати понад 1000 км.