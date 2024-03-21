Хотів втекти, поки виписують штраф: у поліції пояснили "викрадення людини" в Чернівцях

Мешканці Чернівців зняли, як чоловіки у камуфляжі заштовхували в бус чоловіка, поки поліціянти ніяк на це не реагували. У відомстві пояснили, що сутичка відбувалась між пасажирами машини.

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У Чернівцях люди у військовій формі зловили та силою заштовхували в автобус чоловіка. Про це свідчать відео, оприлюднені 21 березня у соцмережах.

Повідомляється, що інцидент стався на вулиці Головній. На кадрах видно, що поблизу стояли працівники поліції, але на своєрідну "гру у квача" не реагували.

"Що це відбувається взагалі? Викрадення людини", — зазначили у мережі.

Реакція поліції

У патрульній поліції Чернівецької області заявили, що чоловік намагався скористатись можливістю та втекти, а інші пасажири машини його спіймали. Чи належав бус ТЦК, не уточнюється.

"Сьогодні, близько 12-ї години, на вулиці Головній у Чернівцях, за перевищення швидкісного режиму поліціянти зупинили транспортний засіб Mercedes. Під час розгляду справи про адміністративне правопорушення з автомобіля вибіг чоловік, якого ж одразу наздогнали пасажири", — заявили у поліції.

Пресслужба відомства закликала не розповсюджувати неперевірену інформацію.

Публікація пресслужби поліції від 21 березня Фото: Скриншот

Нагадаємо, раніше у соцмережах з’явилось відео, на якому заштовхують в автобус чоловіка у Львові. У обласному ТЦК заявили, що порушили проти нього кримінальну справу.

У ЗМІ інформували, що румунські прикордонники затримали 25-річного сина працівника ТЦК. Він намагався на надувному човні переплисти Дунай.