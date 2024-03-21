Не зʼявився за повісткою: на чоловіка, якого у Львові ТЦК силою заштовхали в бус, відкрили справу

У Львівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки наголосили, що поважних причин для своєї неявки військовозобовʼязаний не повідомив.

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На чоловіка, якого працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Львові нещодавно силою заштовхали у мікроавтобус, відкрито кримінальну справу. Він не з'явився за повісткою на повторне проходження військово-лікарської комісії. Про це повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП у Facebook.

За інформацією у дописі, йдеться про Кирила Тарана, який 20 березня не зʼявився за повісткою на проходження ВЛК. У Львівському ОТЦК та СП наголосили, що поважних причин для своєї неявки Таран не повідомив.

Тож, щодо військовозобов’язаного громадянина відкрили справу за 336 статею Кримінального кодексу України "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період", що карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

"Зазначимо, що військовозобов’язаному громадянину Кирилу Тарану 17 березня у присутності адвокатів було вручено повістку для проходження військово-лікарської комісії 20 березня 2024 р. Наголошуємо, у визначений законом термін зазначена особа за повісткою не з’явилася", — йдеться у повідомленні.

У Львові ТЦК силоміць запхали чоловіка в бус і мобілізували без ВЛК: деталі

Нагадаємо, раніше дружина Кирила Тарана Віолетта Таран опублікувала у соцмережах відео його затримання працівники ТЦК і СП у Львові. Кадри зняті камерою зовнішнього спостереження. Крім того, жінка оприлюднила фото саден і ран, які отримав її чоловік.

"Побиття, тиск, погрози, завдано матеріальної шкоди (порвані куртка, штани, розбиті окуляри та телефон). Поліція — бездіяльна. Є заяви. Оперативна група ВСП прибувала на місце, проте жодних пояснень не взяла", — написала Віолетта.

Жінка додала, що Кирила утримували у військовій частині в Рівному "без будь-яких підстав". Таран уточнила, що її чоловіку не вручали повістку на місці затримання, а ВЛК він відмовився проходити, оскільки не мав при собі медичних документів, які міг би надати комісії.

Вона додала, що близько 04:00 16 березня нібито був "готовий наказ про мобілізацію" Кирила "за підписом начальника Шевченківського РТЦК і СП — Романа Немишкала", якого, за її словами, у той час в приміщенні за адресою: вул. Лемківська, 28 "не було й бути не могло".

Керівник Львівського ОТЦК і СП відреагував на інцидент

Згодом на відповідну подію відреагував керівник Львівського обласного ТЦК і СП Артур Ніязов.

Він заявив, що за цим фактом проведуть службове розслідування та пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

Раніше Фокус писав, чи справді саджають до в'язниці за відмову прийти в ТЦК, і який вигляд має "правильна" повістка.