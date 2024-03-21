"Це вже просто як відеогра": боєць ЗСУ про бої в районі Роботиного

ЗС РФ на цій ділянці фронту масово застосовують артилерію, міномети, РСЗО, КАБи, FPV, тож добиратися до позицій бійцям ЗСУ стало складніше.

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В районі Роботиного для ЗСУ ускладнилася ситуація з логістикою, а ЗС РФ стали частіше штурмувати вночі. Про це з посиланням на розповідь бійця 118-ї бригади розповів у своєму телеграм-каналі "Офіцер+" лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс".

"Зараз ситуація під Роботиним перемінно стабільна, п**ари намагаються заходити групами переважно вже вночі. Прикол в тому, що вночі ми також маємо можливість працювати дронами. Багато забаранили скидами та нічними FPV-дронами — це вже просто як відеогра, де ти робиш кіли, а вони йдуть і йдуть", — йдеться в повідомленні.

Також боєць розповідає, що ЗС РФ на цій ділянці фронту масово застосовують артилерію, міномети, РСЗО, КАБи, FPV і вдень, і вночі.

"Добиратися на позиції стало набагато небезпечніше. Думаю, якщо їм **бне в голову забрати "карман" — це буде ще одна грандіозна дурість, заради якої вони покладуть купу к*цапів, як і з іншими містами, тільки там вже нема що руйнувати, а ми давно вкопані", — резюмував український захисник.

Нагадаємо, що у Запорізькій області поблизу села Роботине Сили оборони ліквідували майже 300 псковських десантників ЗС РФ. Списки загиблих потрапили в мережу. Серед них — повний тезка Євгена Пригожина.

15 березня повідомлялося, що ЗС РФ захопили опорні пункти в Роботиному. Для цього вони задіяли десантників, зеків та "кадирівців".