"Нічого не змінює": в Естонії пояснили заяву Кремля щодо війни Росії проти Заходу й України

Міністр оборони Естонії Ганно Певкур розповів, що ситуацію в Україні балтійська держава та партнери увесь час розглядали як військову агресію Росії, тому в заяві Кремля немає нічого дивного.

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Якщо Росія нарешті вирішить назвати військове вторгнення в Україну війною, це нічого не змінить ні для Естонії, ні для інших країн Заходу. Відповідну заяву зробив міністр оборони Естонії Ганно Певкур ERR у п'ятницю, 22 березня.

Посадовець прокоментував слова речника Кремля Дмитра Пєскова про те, що, якщо досі Росія називала повномасштабне вторгнення в Україну військовою "спецоперацією", то тепер воно переросло в справжню війну. Певкур розповів, що ситуацію в Україні увесь час Естонія та партнери розглядали як військову агресію Росії проти України, тому в цій заяві немає нічого дивного чи такого, що заслуговує на увагу.

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"Це нічого не змінює ні в нашій поведінці, ні в поведінці західних союзників", – зазначив він.

Війна з Заходом та Україною: як пояснив Кремль

Прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков 22 березня заявив, що так звана "спеціальна воєнна операція" у Росії перетворилася на війну, після того, "як Захід став учасником конфлікту в Україні". Речник очільника Кремля Володимира Путіна наголосив, що РФ "не може допустити існування" біля своїх кордонів держави, яка нібито задокументувала намір "використовувати будь-які методи", щоб "відібрати Крим та нові регіони". За словами Пєскова, наразі мета Російської Федерації – "убезпечити мешканців" тимчасово окупованих регіонів України.

Нагадаємо, 22 березня у ЄС анонсували відповідальність за атаку РФ по Україні. Глава дипломатичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель зазначив, що російські війська не припиняють свої жорстокі атаки проти мирних українців, тому впродовж цієї ночі відновилися бомбардування по енергетичній інфраструктурі України із застосуванням ракет і безпілотників. Внаслідок цього відомо про десятки жертв та поранених.