"Складова геноциду": Україна розпочала 18 розслідувань за фактом обстрілів 22 березня, — Генпрокуратура
За словами генпрокурора Андрія Костіна, обстріли 22 березня є продовженням злочинної політики терору мирного населення України з боку РФ, створення для українців нелюдських умов існування.
Генеральний прокурор України Андрій Костін наголосив, що масований обстріл російськими окупантами енергооб’єктів України вранці 22 березня є фактом геноциду українського народу. Про це він заявив в інтерв'ю інформагентству "Інтерфакс-Україна".
"Ми бачимо продовження злочинної політики терору мирного населення України з боку РФ. Створення для українців нелюдських умов існування", — підкреслив Костін.
Він повідомив, що за фактами ворожих обстрілів ракетами різних видів та ударних дронів 22 березня вже відкрито 18 кримінальних проваджень у дев’яти областях України.
"Сьогодні ворог здійснив нові обстріли українських міст і критичної інфраструктури по всій території країни. Є загиблі й поранені", — акцентував генпрокурор.
Він наголосив, що постраждала найбільша гідроелектростанція України — Дніпровська ГЕС у Запоріжжі. Захоплена окупантами Запорізька АЕС під загрозою блекауту.
"Україна розглядає ці масові обстріли та інші системні злочини агресора як складові геноциду українського народу", — додав генпрокурор.
Генпрокурор поінформував, що при обстрілі української території ворог застосував понад 60 БПЛА "Шахед" і понад 80 ракет різних типів. Станом на 19:00 унаслідок ракетних ударів по території Запоріжжя постраждали 30 осіб: загинуло 3 людини — 2 дорослих і 8-річна дівчинка, поранено 27 осіб.
Обстріл України 22 березня — що відомо
Ще один удар ЗС РФ завдала по Харкову. У місті стався блекаут, але комунальники змогли заживити об'єкти цивільної інфраструктури. План відновлення подачі електроенергії в Харкові після удару вже розроблено.
"Коли харків'яни матимуть електрику, наразі невідомо, але ремонтники працюють цілодобово", — заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Нагадаємо, Фокус повідомляв, що після атаки ЗС РФ 22 березня найскладніша ситуація з електропостачанням у Харкові. Там знеструмлено 600 тисяч абонентів.
На Дніпровській ГЕС фахівці запустили в роботу частину обладнання, але станція все ще не здатна виробляти електрику.
У Львівській і Вінницькій областях заживили споживачів після аварійних робіт.Важливо
Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, як довго відновлюватимуть енергосистему. Він заявив, що росіяни під час ранкового обстрілу 22 березня уразили 20 підстанцій і електростанцій в Україні.