Попри шлюб з жінкою з інвалідністю українця не випустили за кордон: у ДПСУ пояснили (фото)

Чоловік та жінка одружилися 20 березня та потім намагалися виїхати до Молдови. Під час бесіди з прикордонниками "молодята" розповідали різні історії, не збігалося навіть місце спільного проживання, зауважили в ДПСУ.

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Прикордонники не випустили за кордон 52-річного чоловіка попри те, що він одружений на 47-річній жінці, яка має інвалідність. Про це повідомили в Держприкордонслужбі в Telegram.

"І в горі, і в радості… допоки кордон не розлучить нас", — йдеться у повідомленні.

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Зламав шаблон: прикордонники затримали українця, який нелегально пробирався з-за кордону в Україну

У ДПСУ зауважили, що одружена пара прямувала до Молдови через пункт пропуску "Старокозаче". Чоловік і жінка показали прикордонникам свідоцтво про шлюб, який уклали 20 березня. Проте під час бесіди стало відомо, що пара ледь знає один одного. Зокрема, вони розповідали різні історії, не збігалося навіть місце спільного проживання.

Свідоцтво про шлюб 52-річного чоловіка і 47-річної жінки Фото: ДПСУ

Також прикордонники зʼясували, що минулого року жінка, яка родом з Одеси, вже була одружена та виїжджала зі своїм колишнім коханим за кордон у Молдову. Проте на Батьківщину той так і не повернувся.

У результаті ДПСУ відмовила чоловікові в перетині кордону. Крім цього, прикордонники направили повідомлення до Нацполіції по факту виявлення ознак злочину.

Нагадаємо, 22 березня у Держприкордонслужбі розповіли про затримання на кордоні в Закарпатті українця, який вдавав з себе громадянина Нігерії. Чоловік надав прикордонникам копію закордонного паспорта. Це він пояснив тим, що мешкає в Одесі, проте паспорт втратив під час обстрілів.

21 березня у ЗМІ повідомили, що румунські прикордонники затримали 25-річного українця, сина працівника Ізмаїльського РТЦК та СП. Зокрема, хлопець намагався перетнути кордон на надувному човні через річку Дунай.