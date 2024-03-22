Українець прикинувся нігерійцем, щоб утекти за кордон (фото)

Інспектор прикордонної служби виявив, що особа на фото в паспорті і пред’явник — зовсім різні люди. До того ж встановлено, що власник документа виїхав із України ще на початку повномасштабного вторгнення.

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На Закарпатті на пункті пропуску "Ужгород" затримали українця, який вдавав громадянина Нігерії, щоб виїхати за кордон. На паспортному контролі він надав прикордонникам копію закордонного паспорта іноземного громадянина. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

Чоловік їхав рейсовим автобусом у бік Словаччини. Він розповів прикордонникам, що мешкає в Одесі, а паспорт втратив під час останніх обстрілів у місті.

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Інспектор прикордонної служби вивчив наданий документ і виявив, що особа в ньому та пред’явник — зовсім різні люди. До того ж правоохоронці встановили, що власник закордонного паспорта залишив територію України ще на початку повномасштабного вторгнення.

Під час бесіди чоловік зізнався, що паспорт знайшов і виявив деяку схожість у зовнішності між собою та його власником, тож вирішив скористатися моментом. Сам чоловік із Києва.

Українцеві відмовили в пропуску через кордон. Щодо нього було складено адміністративно-процесуальні документи за ч.1 ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Справу буде передано до суду.

Нагадаємо, що 14 березня на Одещині знайшли тіло прикордонника з вогнепальним пораненням. Застрелився 20-річний інспектор прикордонної служби. Це сталося на КПП "Удобне".

Раніше повідомлялося, що прикордонники затримали українця, який зламав шаблон, бо нелегально пробирався з-за кордону в Україну.