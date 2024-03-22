Украинец притворился нигерийцем, чтобы сбежать за границу (фото)

Инспектор пограничной службы обнаружил, что лицо на фото в паспорте и предъявитель — совершенно разные люди. К тому же, установлено, что владелец документа выехал из Украины еще в начале полномасштабного вторжения.

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На Закарпатье на пункте пропуска "Ужгород" задержали украинца, который выдавал себя за гражданина Нигерии, чтобы выехать за границу. На паспортном контроле он предоставил пограничникам копию загранпаспорта иностранного гражданина. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Мужчина ехал рейсовым автобусом в сторону Словакии. Он рассказал пограничникам, что живет в Одессе, а паспорт потерял во время последних обстрелов в городе.

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Инспектор пограничной службы изучил предоставленный документ и обнаружил, что лицо в нем и предъявитель — совершенно разные люди. К тому же, правоохранители установили, что владелец загранпаспорта покинул территорию Украины еще в начале полномасштабного вторжения.

Во время беседы мужчина признался, что паспорт нашел и обнаружил некоторое сходство во внешности между собой и его владельцем, поэтому решил воспользоваться моментом. Сам мужчина из Киева.

Украинцу отказали в пропуске через границу. В отношении него были составлены административно-процессуальные документы по ч.1 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Дело будет передано в суд.

Напомним, что 14 марта в Одесской области нашли тело пограничника с огнестрельным ранением. Застрелился 20-летний инспектор пограничной службы. Это произошло на КПП "Удобное".

Ранее сообщалось, что пограничники задержали украинца, который сломал шаблон, потому что нелегально пробирался из-за границы в Украину.