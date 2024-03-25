"Один із найзахищеніших кордонів у світі": втеча терористів в Україну була малоймовірною, — Sky News

На думку аналітика Шона Белла, російська версія вельми сумнівна, оскільки під час базової підготовки до втечі вчать, що перше, що потрібно робити — йти найменш очікуваним шляхом.

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Видається малоймовірним, що підозрювані в атаці на російський концертний зал "Крокус Сіті Хол" змогли б втекти через "один із найукріпленіших кордонів" у світі після розстрілу понад ста відвідувачів. Таку думку висловив британський військовий аналітик Шон Белл, повідомляє Sky News.

Глава Кремля Володимир Путін заявив, що влада РФ затримала чотирьох підозрюваних бойовиків, коли ті прямували в бік України, де для них нібито було підготовлено "вікно".

На думку Шона Белла, російська версія дуже сумнівна.

Під час базової підготовки до втечі та ухилення від переслідування вчать, що перше, що потрібно робити — йти найменш очікуваним шляхом: вища ймовірність вижити.

"Чому вони попрямували до одного з найбільш укріплених кордонів у світі на сьогодні? Я не вірю в це", — пояснив він.

Шон Белл вважає, що в Росії можуть використати подію, щоб виправдати ескалацію подальших атак в Україні.

Один із підозрюваних у теракті Фото: ТАСС

Водночас аналітику не цілком зрозуміло, чому Кремль обрав саме цей шлях, оскільки російське керівництво і так контролює внутрішньоросійський наратив, а останніми кількома тижнями перед терактом у "Крокусі" здійснили серію атак.

Нагадаємо, що, за словами аналітиків, ворожу політику РФ щодо мігрантів можуть використовувати салафітсько-джихадистські угруповання для вербування потенційних терористів.

Також повідомлялося, що, за інформацією The Times, у Путіна більше немає кордонів, тому Кремль може застосувати "нову зброю".