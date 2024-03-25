"Одна из самых защищенных границ в мире": побег террористов в Украину был маловероятен, — Sky News

По мнению аналитика Шона Белла, российская версия весьма сомнительна, поскольку во время базовой подготовки к побегу учат, что первое, что нужно делать — идти по наименее ожидаемому пути.

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Представляется маловероятным, что подозреваемые в атаке на российский концертный зал "Крокус Сити Холл" смогли бы сбежать через "одну из самых укрепленных границ" в мире после расстрела более ста посетителей. Такое мнение высказал британский военный аналитик Шон Белл, сообщает Sky News.

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что власти РФ задержали четырех подозреваемых боевиков, когда те направлялись в сторону Украины, где для них якобы было подготовлено "окно".

По мнению Шона Белла, российская версия весьма сомнительна.

Во время базовой подготовки к побегу и уклонению от преследования учат, что первое, что нужно делать — идти по наименее ожидаемому пути: выше вероятность выжить.

"Почему они направились к одной из самых укрепленных границ в мире на сегодня? Я не верю в это", — объяснил он.

Шон Белл считает, что в России могут использовать произошедшее, чтобы оправдать эскалацию последующих атак в Украине.

Один из подозреваемых в теракте Фото: ТАСС

Вместе с тем аналитику не вполне понятно, почему Кремль выбрал именно этот путь, поскольку российское руководство и так контролирует внутрироссийский нарратив и в последние несколько недель перед терактом в "Крокусе" предприняли серию атак.

Напомним, что, по словам аналитиков, враждебную политику РФ по отношению к мигрантам могут использовать салафитско-джихадистские группировки для вербовки потенциальных террористов.

Также сообщалось, что, по информации The Times, у Путина больше нет границ, поэтому Кремль может применить "новое оружие".