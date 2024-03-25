РФ відновила атаки по українських енергооб'єктах: глава Міненерго вказав на причину

На думку міністра Германа Галущенка, удари по енергетичній інфраструктурі РФ відновила в тому числі й через те, що Україна почала експортувати надлишки до ЄС, допомагаючи Заходу знижувати залежність від Москви.

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Російська окупаційна армія змінила тактику ракетних атак і тепер обстрілює не тільки окремі регіони, які є важливими центрами української промисловості, а й всю енергетичну інфраструктуру з метою вплинути на стан економіки України. Про це на брифінгу заявив глава Міністерства енергетики Герман Галущенко, пише УНІАН.

На його думку, впродовж минулого опалювального сезону армія РФ масовано атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури, аби заморозити країну та домогтися повного блекауту.

"Я цілком переконаний, що серед причин відновлення атак по енергооб'єктах нашої країни є відновлення Україною експорту до країн-членів Євросоюзу. З моєї точки зору, мова йде про геополітичне питання, оскільки мова йде про можливість для країн ЄС рятуватися від РФ", — пояснив він.

Окремо Галущенко наголосив, що росіяни почали застосовувати іншу тактику, яка полягає в атаках по українських енергооб’єктах саме тепер, щоб домогтися негативного економічного впливу на цю галузь в країні. Оскільки до цього окупанти здійснювали атаки по деяких регіонах української промисловості та енергетичній інфраструктурі навколо цих регіонів, аби зупинити виробництво та економіку.

"Зараз же їх нова мета – обрати такий спосіб, який би допоміг здійснювати атаку по всій країні, атакувати всі енергетичні об'єкти, аби негативним чином вплинути на промисловість і на нашу економіку", — пояснив міністр енергетики.

Нагадаємо, що напередодні, 24 березня, директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко заявив, що у зв'язку з останніми ракетними атаками вітчизняна енергосистема зазнала вкрай загрозливих пошкоджень і руйнувань, до того ж прогнози експертів не дають підстав для оптимізму.

У свою чергу, експерти ISW 22 березня висловили припущення, що росіяни вирішили повернутися до практики атак на українську енергосистему, аби завадити зусиллям Києва щодо розвитку оборонної промисловості.