"Крим повернеться": Буданов анонсував нові висадки українських бійців (відео)

Ворог й надалі патрулює й посилює охорону узбережжя, окупанти також створюють мінні поля у морі. На планування таких спецоперацій певною мірою впливає чимало факторів – від погоди та висоти хвиль до технічних моментів.

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Українські захисники вже неодноразово проводили надскладні операції й висаджувалися в Криму, що дозволить вплинути на його повернення до складу України у майбутньому. Про це заявив Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки Міноборони України, у документальному проєкті "ГУР. Битва за море" в ефірі телемарафону.

Він підтвердив наміри українських військових й надалі організовувати заходи, які допоможуть посилити тиск на окупантів. Готуються нові висадки на тимчасово окупованому півострові.

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"Крим повернеться назад", – заявив Буданов.

Операції з висадки у Криму, як зазначив очільник ГУР, одні з найскладніших. На планування таких спецоперацій певною мірою впливає чимало факторів – від погоди та висоти хвиль до технічних моментів. Ворог й надалі патрулює й посилює охорону узбережжя, окупанти також створюють мінні поля у морі, але це не завадить українським захисникам.

"Так, готуються. І будуть. Скоро вже буде тепло, ну і продовжимо", – пояснив він.

Нагадаємо, 25 березня очільник ГУР заявив, що в Росії розробники намагаються сконструювати власні морські ударні безпілотники, які сході українські, але їхні спроби виявляються марними. У відомстві вважають, що лише один раз бачили використання російського морського дрона. Російські окупанти не змогли продемонструвати успішне використання своїх морських дронів через технічні причини. Буданов додав, що останні 2 роки жодного російського корабля в північно-західній частині Чорного моря ніхто не бачив.