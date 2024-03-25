ЗС РФ використовують електронні прицільні комплекси БАРС: що відомо про прилади (відео)

Прицільний пристрій нібито дає змогу здійснювати наведення і коригування вогню в будь-який час доби і за будь-яких метеоумов. При цьому точність, яка досягається при використанні ЕКП, зменшує витрату БК у 2-3 рази.

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Російські окупанти використовують на передовій електронні прицільні комплекси (ЕКП) БАРС-30. Ними оснащені гранатомети та міномети, які застосовуються російськими військами у війні проти України. Про це повідомила пресслужба російського КБ "Барс".

На сайті організації йдеться, що прицільний комплекс БАРС-30 призначений для високоточного наведення автоматичного станкового гранатомета АГС-17/30. Пристрій нібито дає змогу здійснювати наведення і коригування вогню в будь-який час доби і за будь-яких метеоумов. При цьому підвищується ймовірність ураження цілі з першого пострілу.

При використанні прицільного комплексу значно економиться витрата боєкомплекту. Російські розробники стверджують, що АГС оснащений електронним прицілом БАРС-30 зменшує витрату БК у 2-3 рази. Крім того, прилад дає змогу зменшити час прицілювання, що автоматично призводить до ефективності ведення вогню.

"Швидкість наведення і відновлення наведення зменшується на 30-50%, зводячи до мінімуму помилку оператора. Прилад оснащений алгоритмом топографічної прив'язки до місцевості, що дає змогу вести вогонь за координатами (СК-42) у режимі ЗВП (закритих вогневих позицій — прим. ред.)" — стверджують розробники.

Коментуючи інформацію, оглядачі "Мілітарного" звернули увагу, що опубліковані КБ "Барс" фото, найімовірніше, були зроблені у 2023 році під час випробувань обладнання. Вони коротко описали деякі особливості приладу.

ЕКП БАРС-30 складається з блоку датчиків, розміщеного в спеціальному кріпленні, яке можна швидко встановити на зброю, а також з блоку виносної метеостанції. Комплекс при цьому швидко і легко встановлюється на гранатомет.

Пристрій оснащений алгоритмом топографічної прив'язки до місцевості і може бути використаний без залучення штатних прицілів, наприклад, ПАГ-17. Водночас обидва приціли не заважають один одному і можуть бути встановлені на зброю одночасно.

"БАРС-30" є молодшою моделлю, яка першою пройшла випробування. Крім нього також розробляють аналогічний уніфікований комплекс "БАРС-82-120" для сімейства 82 і 120 мм мінометів", — пояснили експерти.

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Нагадаємо, у РФ розробили гранатомет із дистанційним керуванням для бойового робота. За задумом розробників, роботизована платформа буде оснащуватися системою дистанційного наведення і стрільби, а також системою для управління самою платформою.