ВС РФ используют электронные прицельные комплексы БАРС: что известно о приборах (видео)

Прицельное устройство якобы позволяет осуществлять наведение и корректировку огня в любое время суток и при любых метеоусловиях. При этом точность, которая достигается при использовании ЭКП, уменьшает расход БК в 2-3 раза.

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Российские оккупанты используют на передовой электронные прицельные комплексы (ЭКП) БАРС-30. Ими оснащены гранатометы и минометы, которые применяются российскими войсками в войне против Украины. Об этом сообщила пресс-служба российского КБ "Барс".

На сайте организации говорится, что прицельный комплекс БАРС-30 предназначен для высокоточного наведения автоматического станкового гранатомета АГС-17/30. Устройство якобы позволяет осуществлять наведение и корректировку огня в любое время суток и при любых метеоусловиях. При этом повышается вероятность поражения цели с первого выстрела.

При использовании прицельного комплекса значительно экономится расход боекомплекта. Российские разработчики утверждают, что АГС оснащенный электронным прицелом БАРС-30 уменьшает расход БК в 2-3 раза. Кроме того, прибор позволяет уменьшить время прицеливания, что автоматически приводит к эффективности ведения огня.

"Скорость наведения и восстановления наводки уменьшается на 30-50% сводя к минимуму ошибку оператора. Прибор оснащен алгоритмом топографической привязки к местности позволяющим вести огонь по координатам (СК-42) в режиме ЗОП (закрытых огневых позиций — прим. ред)", — утверждают разработчики.

Комментируя информацию обозреватели "Милитарного" обратили внимание, что опубликованные КБ "Барс" фото, скорее всего, были сделаны в 2023 году во время испытаний оборудования. Они кратко описали некоторые особенности прибора.

ЭКП БАРС-30 состоит из блока датчиков, размещенный в специальном креплении, которое можно быстро установить на оружие, а также из блока выносной метеостанции. Комплекс при этом быстро и легко устанавливается на гранатомет.

Устройство оснащено алгоритмом топографической привязки к местности и может быть использовано без привлечения штатных прицелов, например, ПАГ-17. В то же время оба прицела не мешают друг другу и могут быть установлены на оружие одновременно.

"БАРС-30" является младшей моделью, которая первой прошла испытания. Кроме него также разрабатывают аналогичный унифицированный комплекс "БАРС-82-120" для семейства 82 и 120 мм минометов", — пояснили эксперты.

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Напомним, в РФ разработали гранатомет с дистанционным управлением для боевого робота. По задумке разработчиков, роботизированная платформа будет оснащаться системой дистанционного наведения и стрельбы, а также системой для управления самой платформой.