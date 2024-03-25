"Потрібна потужна ППО, а не собори": експерт після удару по Одесі звернувся до італійців

На думку Олександра Коваленка, за запропоновані європейцями 500 тисяч євро краще посилити оборону неба. Натомість кошти виділили на відновлення Спасо-Преображенського собору

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Одесі потрібна потужна система протиповітряної оборони (ППО), а не ремонт храмів. Про це у своєму Telegram-каналі написав військовий оглядач Олександр Коваленко, коментуючи ракетний удар Росії по місту сьогодні ввечері, 25 березня.

Зокрема він нагадав, що свого часу італійська сторона висловила готовність сприяти допомогти провести роботи з відновлення Одеського Спасо-Преображенського кафедрального собору, який внаслідок ракетного удару у липні минулого року зазнав суттєвих руйнувань.

Особливою підставою для обурення Коваленка стало те, що італійці надали 500 тисяч євро для відновлення "нікому не потрібного собору". Експерт нагадав, що, наскільки йому відомо, деякі парафіяни цього храму молилися "за здоров'я" лояльного до Москви патріарха Кирила. За словами оглядача, молитви за нього можна було почути в стінах цього собору як після 2014 року, так і вже з початком повномасштабної війни.

За словами Олександра Коваленка, фінансування, яке Італія надала на відновлення культової споруди, набагато більше будуть доречними для захисту від російських ракетних обстрілів.

"Можна було виділити ці гроші на закупівлю для Одеси ЗРК SMP/T… Якщо хочете допомогти Одесі, не потрібно допомагати відбудовувати нікому непотрібні церкви, краще допоможіть із ППО! Україна потребує не куполів! Україні потрібен купол! Купол ППО!" — зазначив Коваленко.

Нагадаємо, шо сьогодні ввечері, 25 березня, російська арія вдруге за день завдала ракетного удару по Україні, випустивши балістичну ракету у напрямку Одеси. При цьому у Повітряних силах ЗСУ повідомили про ракету у напрямку міста. Після цього за деякий час в Одесі пролунав сильний вибух, а згодом ще один. Місцева влада наполегливо закликала мешканців не виходити з укриттів.

Також відомо, що армія РФ 23 липня 2023 року завдала по Одесі масованого комбінованого ракетного удару. Зокрема, суттєвих руйнувань зазнала центральна частина міста, у тому числі Спасо-Преображенський кафедральний собор.

При цьому кремлівські пропагандисти відкинули звинувачення у причетності армії РФ до руйнування в Одесі, натомість звинуватили у обстрілах українську систему ППО. Також російські ЗМІ один за одним публікували відео зруйнованого собору і стверджували, що саме ЗСУ своїми діями пошкодили цю відому споруду.