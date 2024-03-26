Перестали вітатися колеги: посадовець Бундестагу заявив про відставку через війну в Україні

Причиною відставки політик назвав розбіжності з однопартійцями з приводу допомоги Україні.

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Глава зовнішньополітичного комітету Бундестагу оголосив про звільнення через війну в Україні. Про це повідомляє німецьке видання BILD.

Так, про свій намір звільнитися із займаної посади сказав 53-річний політик, член партії СДНП Міхаель Рот. Він засідає у Бундестазі від 1998 року, а з 2021 року очолює парламентський комітет із зовнішньої політики. Причиною відставки він назвав розбіжності з однопартійцями з приводу війни в Україні. Рот має намір піти до наступних виборів восени 2025 року.

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"Минулого року я помітив, що стаю все більш чужим на наших зборах, що мене дратують комітети та атмосфера у них. Коли двері в зал фракції відчинялися, мені здавалося, що я лізу в холодильник. Не всім подобалася моя рання прихильність до України. Деякі у фракції більше не вітаються зі мною", — сказав Рот.

Як припускає BILD Петер Понсген, можливо, остаточною причиною для звільнення Рота стали недавні слова лідера фракції СДПН у Бундестазі Рольфа Мютценіха про необхідність "заморозити" війну в Україні.

"Відставка Рота може зіграти на руку прихильникам умиротворення Росії у лавах СДПН", — пише видання.

Нагадаємо, що 21 березня повідомлялося, що у Німеччині може перебувати понад 200 тисяч українських чоловіків призовного віку. Депутат Бундестагу від опозиційної ХДС Флоріан Хан вважає, що таких біженців потрібно позбавити виплат.