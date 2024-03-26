Пониження, штрафи і фронт: бійців ЗС РФ карають за атаки українських БПЛА по НПЗ, — "Атеш"

За даними партизанського руху, у противника немає такого досвіду в боротьбі з дронами, як в української сторони. Тепер російські підрозділи ППО відчувають постійний стрес і напругу.

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Російських військовослужбовців із підрозділів протиповітряної оборони почали карати за те, що атаки українських дронів по нафтопереробних заводах (НПЗ) є успішними. Про це повідомляє партизанський рух "Атеш" у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що сили ППО противника відчувають серйозні труднощі з тим, щоб боротися з українськими дронами. Пов'язано це з недостатньою ефективністю радіолокаційних систем у розпізнаванні подібних повітряних об'єктів. Противник може не бачити безпілотники, які здійснюють успішні атаки по стратегічних об'єктах, що знаходяться в російському тилу.

"Цей фактор значно ускладнює оперативне реагування та протидію українським дронам. У регіонах, де розташовані потенційні об'єкти для атак, цивільне населення стурбоване безпорадністю систем ППО. Розуміючи, що відсутня ефективна протидія загрозам, місцеві жителі почуваються вразливими та безпорадними, що створює напружену обстановку і вимагає термінових заходів з боку влади для забезпечення безпеки та захисту цивільного населення", — йдеться в повідомленні руху.

Деякі російські командири вже зайнялися тим, що створюють мобільні групи швидкого реагування, які повинні будуть перехоплювати БПЛА до здійснення атаки, але і тут ворог зіткнувся з проблемами.

Річ у тім, що росіяни недостатньо підготовлені й у них відсутнє розуміння того, як потрібно знищувати дрони в такий спосіб. У ЗС РФ немає такого досвіду, як в українців, які фактично щодня демонструють свою ефективність у протидії дронам-камікадзе іранського походження Shahed.

"Однак, попри ці труднощі, начальство підрозділів ППО вживає жорстких заходів щодо військовослужбовців: пониження у військовому званні, накладення стягнень, а в крайньому разі, навіть відправлення на війну в Україну. Це створює додаткову напругу і стрес серед військовослужбовців", — підсумували в "Атеш".

Нагадаємо, 25 березня повідомлялося, що партизани розповіли про захист росіянами НПЗ від далекобійних БПЛА України. Велика кількість засобів ППО РФ залучена у війну проти України, тому неможливо відправити їх для захисту всіх стратегічних об'єктів на території Росії.