Понижение, штрафы и фронт: бойцов ВС РФ наказывают за атаки украинских БПЛА по НПЗ, — "Атеш"

По данным партизанского движения, у противника нет такого опыта в борьбе с дронами, как у украинской стороны. Теперь российские подразделения ПВО испытывают постоянный стресс и напряжение.

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Российских военнослужащих из подразделений противовоздушной обороны начали наказывать за то, что атаки украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) являются успешными. Об этом сообщает партизанское движение "Атеш" в своем Telegram-канале.

Отмечается, что силы ПВО противника испытывают серьезные затруднения с тем, чтобы бороться с украинскими дронами. Связано это с недостаточной эффективностью радиолокационных в распознавании подобных воздушных объектов. Противник может не видеть беспилотники, которые совершают успешные атаки по стратегическим объектам, которые находятся в российском тылу.

"Этот фактор значительно усложняет оперативное реагирование и противодействие украинским дронам. В регионах, где расположены потенциальные объекты для атак, гражданское население обеспокоено беспомощностью систем ПВО. Понимая, что отсутствует эффективное противодействие угрозам, местные жители чувствуют себя уязвимыми и беспомощными, что создает напряженную обстановку и требует срочных мер со стороны властей для обеспечения безопасности и защиты гражданского населения", — говорится в сообщении движения.

Некоторые российские командиры уже занялись тем, что создают мобильные группы быстрого реагирования, которые должны будут перехватывать БПЛА до совершения атаки, но и здесь враг столкнулся с проблемами.

Дело в том, что россияне недостаточно подготовлены и у них отсутствует понимание того, как нужно уничтожать дроны в такой способ. У ВС РФ нет такого опыта, как у украинцев, которые фактически ежедневно демонстрируют свою эффективность в противодействии дронам-камикадзе иранского происхождения Shahed.

"Однако, несмотря на эти трудности, начальство подразделений ПВО принимает жесткие меры в отношении военнослужащих: понижение в воинском звании, наложения взысканий, а в крайнем случае, даже отправка на войну в Украину. Это создает дополнительное напряжение и стресс среди военнослужащих", — подытожили в "Атеш".

Напомним, 25 марта сообщалось, что партизаны рассказали о защите россиянами НПЗ от дальнобойных БПЛА Украины. Большое количество средств ПВО РФ вовлечено в войну против Украины, поэтому невозможно отправить их для защиты всех стратегических объектов на территории России.