Конгрес США виділив Україні 300 мільйонів доларів, але їх вже витратили, — Politico

Зазначену суму було витрачено в листопаді 2023 року в межах ініціативи USAI.

Related video

Американський Конгрес наприкінці минулого тижня ухвалив рішення про виділення на озброєння української армії 300 мільйонів доларів, що стало першим новим фінансуванням військової допомоги Києву більш ніж за рік. Про це пише видання Politico.

Йдеться про гроші, які виділялися на "Ініціативу сприяння безпеці України" (USAI). Ці кошти були передбачені у проголосованому Конгресом і підписаному президентом США Джо Байденом у суботу бюджеті на 1,2 трильйона доларів.

Проте, як стало відомо джерелам видання у Білому домі, проблема полягає у тому, що цих коштів вже немає, оскільки ще у листопаді 2023 року їх витратили в межах ініціативи USAI. У зв'язку з цим, фактично йдеться про символічний крок. Один із чиновників розповів Politico, що зараз ці 300 мільйонів доларів "вже не можна використати". Найімовірніше, йдеться про сигнал Вашингтона, що Сполучені Штати продовжують допомагати Україні.

Важливо

Допомога Україні від США: у Конгресі шукають привід, аби не ставити законопроєкт на голосування

Водночас, наголошують автори матеріалу, навіть у разі доступності цих коштів, вони не змогли б змінити ситуацію на фронті в Україні. Білий дім та Пентагон продовжують наполягати на необхідності виділення Палатою представників нової допомоги Україні на десятки мільярдів доларів.

У коментарі виданню офіційний представник Пентагона майор Чарлі Дітц наголосив, що представники відомства кілька разів закликали конгресменів вжити всіх необхідних заходів, аби підтримати Україну в такий непростий час.

"Це вкрай важливо для України, оскільки немає іншого способу для задоволення потреб України у таких великих масштабах", — наголосив чиновник.

Нагадаємо, що 11 лютого Сенат Сполучених Штатів ухвалив законопроєкт про виділення Україні допомоги на суму 60 мільярдів доларів. Проте спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон відмовився виносити його на голосування. На його думку, спочатку потрібно продовжити фінансування американського уряду.

Водночас 21 березня Майк Джонсон заявив, що розгляд питання про допомогу Україні відбудеться вже після узгодження бюджету на 2024 рік. Водночас політик запевнив, що з цим питанням зволікати не будуть.