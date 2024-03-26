Удари "Цирконами" як ознака відчаю: нова ракета РФ складається з іноземних деталей

Експерт Анатолій Храпчинський попередив, що Росія змінює тактику та не шкодує рідкісних ракет для нищівних атак. За його оцінкою, застосування балістики ворогом більшає.

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Зранку 25 березня ЗС РФ здійснили ракетний обстріл Києва. Повідомлялось, що над столицею збили дві ракети типу "Циркон". Авіаексперт Анатолій Храпчинський у коментарі "Еспресо" розповів, чим небезпечна ця зброя та що нового вдалося про неї з’ясувати.

З його слів, більший уламок "Циркону" дозволить ретельно дослідити ракету та підтвердити або спростувати її заявлені характеристики. Відомо, що "Циркон" — це балістична ракета, яку окупанти можуть запускати з Криму.

"Тому час підльоту дуже короткий, і потрібно дотримуватися усіх заходів безпеки. Росія почала активно використовувати такі залишки надважливої зброї від відчаю тому, що в них немає перемог на лінії фронту", — підкреслив Храпчинський.

Він попередив, що Росія змінює тактику обстрілів України. Мета ворога — завдати якомога більше збитків, тому він не шкодує навіть доволі рідкісної зброї.

"Слід зазначити, що ракета "Циркон" майже повністю складається з іноземних елементів. Не впевнений, що РФ може виробляти їх у великій кількості або на промисловому рівні", — зазначив експерт.

Він наголосив, що Україні необхідно посилювати ППО, зокрема протидію балістиці. Останній масований обстріл показує, що ЗС РФ використовують все більше таких ракет.

"Нам бажано отримати посилені системи Patriot. Також було б добре, якби ми отримали систему THAAD, яку просили ще до надання Patriot, яка здатна збивати балістичні ракети на висоті понад 100 км над землею", — додав Храпчинський.

Нагадаємо, у Defense Express інформували, що ракети "Циркон" дуже небезпечні через свою "дуже високу швидкість". До Києва вони долітають за лічені хвилини.

Також у Defense Express повідомляли, що удар "Цирконами" по Києву найімовірніше був експериментальним. Російські загарбники відпрацьовували практичний запуск своєї нової зброї.