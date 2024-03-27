За словами нардепки Ірини Геращенко, в Андрія Антонищака були проблеми зі здоров’ям. Він "дуже гостро" переживав ситуацію на фронті.

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Стало відомо про смерть координатора 1-го батальйону оперативного призначення Національної гвардії України та народного депутата VIII скликання Андрія Антонищака. Про це у середу, 27 березня, написала нардепка від фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у своєму Facebook.

"Зранку отримали сумну звістку. Помер наш колега, депутат ВР попереднього скликання Андрій Антонищак", — йдеться у повідомленні.

За словами Геращенко, депутата "війна наздогнала в тилу", причиною його смерті стали проблеми зі здоров’ям.

"Ми зідзвонювалися час від часу, Андрій дуже гостро переживав ситуацію на фронті, обговорювали забезпечення підрозділів і гуманітарну допомогу. В парламенті ми разом працювали в коаліції. Памʼятаємо тебе , Друже…Найщиріші співчуття родині", — наголошує Геращенко.

Помер екснардеп Антонищак

Також про смерть воїна Національної гвардії України повідомив його побратим, екснардеп Богдан Матківський.

"Відійшов у вічність Андрій Антонищак. В скорботі сім’я, родина, побратими та посестри, друзі, колеги. Час прощання з нашим побратимом напишу згодом. Вічна пам’ять. Спочивай з миром, брате", — йдеться у дописі.

Помер екснардеп Антонищак

Андрій Антонищак: що відомо

Андрій Антонищак — український політик та громадський діяч. Він був координатором 1-го батальйону оперативного призначення Національної гвардії України, народним депутатом VIII скликання, членом парламентської фракції партії "Блок Петра Порошенка", членом Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики.

Народився 23 червня 1969 року у Новому Роздолі на Львівщині. Закінчив МАУП за спеціальністю "управління персоналом та бізнесом". Трудову діяльність розпочав у 1991 році в МП "Розділ".

Нагадаємо, вчора, 26 березня, мер Львову Андрій Садовий повідомив, що помер Герой України, професор, академік Національної академії наук, доктор фізико-математичних наук Ігор Юхновський.