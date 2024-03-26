Помер Герой України, професор і академік НАН Ігор Юхновський

Ігор Юхновський був народним депутатом України I-IV скликань. У 1991 він балотувався в президенти України. Володар великої кількості державних нагород та орденів.

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У Львові помер Герой України, професор, академік Національної академії наук, доктор фізико-математичних наук Ігор Юхновський. Про це у себе в Telegram повідомив мер міста Андрій Садовий.

"Сумна новина. Відійшов до вічності Ігор Рафаїлович Юхновський. Світла, добра, мудра людина. Почесний громадянин Львова. Творець України. Обличчя Незалежності. Про прощання та похорон повідомимо згодом", — написав він.

Садовий не розповів жодних подробиць про смерть Юхновського.

Андрій Садовий Фото: Скриншот

Хто такий Ігор Юхновський

Ігор Рафаїлович Юхновський — це український фізик-теоретик, громадський і політичний діяч. Був народним депутатом України I-IV скликань, почесний громадянин Львова. У 2005 році отримав звання Героя України.

Юхновський народився 1925 року. Воював у Другій світовій війні, брав участь у визволенні Львова від німецьких загарбників у 1944 році. У 1991 був кандидатом у Президенти України. Володар великої кількості державних нагород та орденів.

Нагадаємо, 21 березня стало відомо, що помер 95-річний кравець Мартін Грінфілд, який був родом з України. Він одягав найвідоміших людей США.

Також 19 березня повідомлялося, що помер відомий спортивний журналіст Василь Уткін. Лікарі діагностували в нього гостру судинну недостатність. Його двічі реанімували, проте кровообіг зупинився, і чоловік помер.