Тиснуть у з несподіваних напрямків: Гуменюк пояснила заяву про точковий терор РФ на Київ

За словами спікерки Сил оборони Півдня, противник не зупиняється в модернізації свого озброєння та досить часто повертається до ударів з тактичної авіації.

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Російські окупанти шукають способи тиску з несподіваних напрямків та намагаються ускладнити роботу української ППО здійснюючи точкові удари, наприклад по столиці. Про це повідомила керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Створено певний ажіотаж за допомогою ЗМІ. Насправді розмова була про те, що ворог може завдавати таких (точкових) ударів і це треба враховувати. Практику ми вже бачили – це удар по Києву балістикою з Криму. Це означає, що ворог вишукує способи яким чином тиснути з найнесподіваніших напрямків і з використанням озброєння, яке буде ускладнювати роботу наших систем ППО", — наголошує вона.

Окрім того, за словами Гуменюк, противник не зупиняється в модернізації свого озброєння.

"Ми говоримо про те, що усвідомлюємо які види озброєння ворог готовий застосувати. Що він не зупиняється в модернізації свого озброєння, що він намагається вишукати способи тиску на населення України фактично на всій її території, не тільки прифронтових", — додала спікерка Сил оборони півдня.

Також Гуменюк повідомила, що Чорноморський флот РФ наразі знаходяться в пунктах базування та останнім часом не виходить на відкриті морські простори акваторії Чорного та Азовського морів, адже побоюється тих загроз, які "стають все більш реальними".

"Маневрування іншими засобами озброєння, в тому числі береговими ракетними комплексами, ОТРК час від часу ворог здійснює. Відповідно до цього і відбувається попередження про небезпеку застосування балістичного озброєння", — уточнила вона.

Спікерка підкреслила, що окупанти будуть намагатися вишукувати інші засоби точкових ракетних ударів.

"Зокрема, вони досить часто зараз повертаються до точкових ударів з тактичної авіації", — додала вона.

Нагадаємо, раніше речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що росіяни можуть проводити точковий терор, використовуючи ракети "Циркон" із підвищеною дальністю, зокрема по Києву й області.

Зазначимо, уранці 25 березня ЗС РФ атакували Київ балістичними ракетами "Циркон". Відомо про 10 постраждалих у Печерському районі, двоє з них були госпіталізовані.

Оглядачі Defense Express зазначали, що пуск ракет "Циркон" неможливо спрогнозувати. Час їхнього підльоту з Криму до Києва вимірюється хвилинами.