Давят по неожиданным направлениям: Гуменюк объяснила заявление о точечном терроре РФ на Киев

По словам спикера Сил обороны Юга, противник не останавливается в модернизации своего вооружения и довольно часто возвращается к ударам с тактической авиации.

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Российские оккупанты ищут способы давления с неожиданных направлений и пытаются усложнить работу украинской ПВО осуществляя точечные удары, например по столице. Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Создан определенный ажиотаж с помощью СМИ. На самом деле разговор был о том, что враг может наносить такие (точечные) удары и это надо учитывать. Практику мы уже видели — это удар по Киеву баллистикой из Крыма. Это означает, что враг изыскивает способы каким образом давить с самых неожиданных направлений и с использованием вооружения, которое будет затруднять работу наших систем ПВО", — отмечает она.

Кроме того, по словам Гуменюк, противник не останавливается в модернизации своего вооружения.

"Мы говорим о том, что осознаем какие виды вооружения враг готов применить. Что он не останавливается в модернизации своего вооружения, что он пытается изыскать способы давления на население Украины фактически на всей ее территории, не только прифронтовых", — добавила спикер Сил обороны юга.

Также Гуменюк сообщила, что Черноморский флот РФ сейчас находятся в пунктах базирования и в последнее время не выходит на открытые морские просторы акватории Черного и Азовского морей, ведь опасается тех угроз, которые "становятся все более реальными".

"Маневрирование другими средствами вооружения, в том числе береговыми ракетными комплексами, ОТРК время от времени враг осуществляет. В соответствии с этим и происходит предупреждение об опасности применения баллистического вооружения", — уточнила она.

Спикер подчеркнула, что оккупанты будут пытаться изыскивать другие средства точечных ракетных ударов.

"В частности, они довольно часто сейчас возвращаются к точечным ударам с тактической авиации", — добавила она.

Напомним, ранее спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что россияне могут проводить точечный террор, используя ракеты "Циркон" с повышенной дальностью, в частности по Киеву и области.

Отметим, утром 25 марта ВС РФ атаковали Киев баллистическими ракетами "Циркон". Известно о 10 пострадавших в Печерском районе, двое из них были госпитализированы.

Обозреватели Defense Express отмечали, что пуск ракет "Циркон" невозможно спрогнозировать. Время их подлета из Крыма в Киев измеряется минутами.