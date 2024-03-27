У Росії балістичними ракетами атакували конденсатну електростанцію, — росЗМІ

За даними журналістів, уламки двох ракет знайшли за 500 метрів від Новочеркаської ГРЕС, яку було атаковано кілька днів тому.

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У Росії повідомили про нову атаку на Новочеркаську ГРЕС у Ростовській області. Цього разу нібито було застосовано ракети. Про це в середу, 27 березня, повідомляє російське медіа Astra.

За словами джерела, 25 березня в районі Новочеркаської ГРЕС (конденсатна електростанція) було виявлено уламки двох балістичних ракет, які нібито були збиті системою ППО Росії.

Зазначається, що уламки було знайдено за 500 метрів від Новочеркаської ДРЕС, але ушкоджень або постраждалих не зафіксовано.

Нагадаємо, що 24 березня Новочеркаську ДРЕС у Ростовській області атакували безпілотники, внаслідок чого сталася пожежа, а енергоблоки було виведено з ладу.

Днем раніше, 23 березня, безпілотники атакували нафтопереробний завод у Саратові. За даними російського видання ASTRA, це вже 14 атака на нафтопереробні об'єкти у РФ і на окупованих територіях за останні три тижні.