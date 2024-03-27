Адміністраторка Telegram-каналу привласнила 1 млн грн, які підписники донатили на ЗСУ

Зловмисниця впродовж пів року організовувала різноманітні збори нібито на потреби українських військовослужбовців і вказувала номери особистих карток.

Related video

Адміністраторка одного з Телеграм-каналів Нікополя у Запорізькі області неодноразово організовувала збір коштів нібито на допомогу українським військовим і вказувала номери особистих банківських карток, після чого привласнювала собі кошти, які підписники перераховували як донати. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Для перерахування грошей на військове спорядження, автомобілі, квадрокоптери псевдоволонтерка вказувала реквізити своїх банківських карток. Після чого привласнювала добровільні пожертвування і витрачала на власні потреби. Таким чином, за пів року підозрювана отримала від громадян майже 1 млн грн", — йдеться в повідомленні.

У ході обшуків за місцем проживання жінки правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, мобільний телефон, грошові кошти. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній міри запобіжного заходу.

Викрито адміністраторку Телеграм-каналу, яка привласнила майже 1 млн грн Фото: ОГПУ

27 березня Офіс генпрокурора також повідомив, що суд зобов'язав Київську митрополію УПЦ (МП) повернути в державну власність об'єкт культурної спадщини національного значення — стародавній храм часів Київської Русі — Успенський собор.

Цього ж дня Служба безпеки України затримала в Херсоні місцевого жителя, який у період окупації міста охороняв російську заручну кімнату, а після повернення до Херсону українських військ і деокупації міста спалив документи, які підтверджували його співпрацю з росіянами. Чоловік планував втекти з України, щойно йому б виповнилося 60 років.