Ейден Мінніс заявляє, що допомагає "встановлювати міни та вибухівку", які можуть вбивати українських солдатів. У Великій Британії раніше він був засуджений за расистський напад.

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Британець, який воює у складі російських військ в Україні, заявив, що "готовий померти" за своїх російських товаришів. 37-річний Ейден Мінніс, від якого зреклася власна сім'я у Великій Британії, розповідає про життя на передовій. Про це повідомляє The Sun.

Він стверджує, що допомагає "встановлювати міни та вибухівку", які можуть вбивати українських солдатів.

Мінніс із графства Вілтшир сказав, що найбільше пишається тим, що "склав присягу Росії та пообіцяв підтримувати свій підрозділ під державний гімн".

Колишній прихильник праворадикального руху Національний фронт заявив, що він "готовий померти" за російські війська.

"Я хочу жити та планую жити, але це в руках Бога. Я готовий померти за справу, якщо це необхідно. Я з ними дуже добре лажу, вони мої брати, я їм довіряю і готовий померти за них", — заявив Мінніс, який зараз перебуває в Луганську.

Його коментарі з'явилися після того, як легенда британських військ спеціального призначення (SAS) "Великий Філ" Кемпіон назвав Мінніса "геймером, який шукає гострих відчуттів", він заявив, що йому потрібно заборонити в'їзд до Великої Британії.

Мінніс, який раніше був засуджений за расистський напад, наполягає, що не планує повертатися на британські острови після служби в російській армії.

Ейден Мінніс

Він подав заяву на отримання російського громадянства і стверджує, що його "заарештують", якщо він спробує повернутися до Великої Британії.

Британець розповів, що виконує роль "сапера", робить усе — від технічної роботи до встановлення мін.

"Я воюю за Донбас. Для мене це не комп'ютерна гра і не пригода. Це важко", — заявив він.

Мінніс — один із двох британців-зрадників, яких цього тижня викрили. Його товариш Бен Стимсон був засуджений за тероризм після надання допомоги проросійським сепаратистам. 48-річний уродженець Олдхема ділився відеороликами з передової, виставляв напоказ російську військову екіпіровку і говорив: "Так, так, я знову в Росії. Я знову у формі".

Його батько, 76-річний Мартін Стімсон, колишній представник муніципальної ради, сказав, що йому було занадто соромно дивитися, як його син бореться за Путіна.

"Його випустили з в'язниці, а потім він сказав мені, що їде в Росію, щоб працювати асистентом викладача. Останніми роками я так мало спілкувався з ним, що не знав, ставитися до цього серйозно чи ні", — пояснив він.

Мініс і Стімсон — перші британці, про яких стало відомо, що вони воюють за Росію.

Нагадаємо, що Пушилін наказав мобілізувати жителів Донецької області з 1 квітня.

Також Фокус у своєму матеріалі пояснював, що 27 березня ЗС РФ випробували в Харкові нову бомбу УМПБ Д-30СН.