Эйден Миннис заявляет, что помогает "устанавливать мины и взрывчатку", которые могут убивать украинских солдат. В Великобритании прежде он был осужден за расистское нападение.

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Британец, воюющий в составе российских войск в Украине, заявил, что он "готов умереть" за своих российских товарищей. 37-летний Эйден Миннис, от которого отреклась собственная семья в Великобритании, рассказывает о жизни на передовой. Об этом сообщает The Sun.

Он утверждает, что помогает "устанавливать мины и взрывчатку", которые могут убивать украинских солдат.

Миннис из графства Уилтшир сказал, что больше всего гордится тем, что "принес присягу России и пообещал поддерживать свое подразделение под государственный гимн".

Бывший сторонник праворадикального движения Национальный фронт заявил, что он "готов умереть" за российские войска.

"Я хочу жить и планирую жить, но это в руках Бога. Я готов умереть за дело, если это необходимо. Я с ними очень хорошо лажу, они мои братья, я им доверяю и готов умереть за них", — заявил Миннис, который сейчас находится в Луганске.

Его комментарии появились после того, как легенда британских войск специального назначения (SAS) "Большой Фил" Кэмпион назвал Минниса "геймером, ищущим острых ощущений", которому нужно запретить въезд в Великобританию.

Миннис, который прежде был осужден за расистское нападение, настаивает, что не планирует возвращаться на британские острова после службы в российской армии.

Эйден Миннис

Он подал заявление на получение российского гражданства и утверждает, что его "арестуют", если он попытается вернуться в Великобританию.

Британец также рассказал, что выполняет роль "сапера", делает все — от технической работы до установки мин.

"Я воюю за Донбасс. Для меня это не компьютерная игра и не приключение. Это тяжело", — заявил он.

Миннис — один из двух британцев-предателей, которых на этой неделе разоблачили.

Его товарищ Бен Стимсон был осужден за терроризм после оказания помощи пророссийским сепаратистам.

48-летний уроженец Олдхэма делился видеороликами с передовой, выставлял напоказ российскую военную экипировку и говорил: "Да, да, я снова в России. Я снова в форме".

Его отец 76-летний Мартин Стимсон, бывший представитель муниципального совета, сказал, что ему было слишком стыдно смотреть, как его сын сражается за Путина.

"Его выпустили из тюрьмы, а затем он сказал мне, что едет в Россию, чтобы работать ассистентом преподавателя. В последние годы я так мало общался с ним, что не знал, относиться к этому серьезно или нет", — объяснил он.

Минис и Стимсон — первые британцы, о которых стало известно что они воюют за Россию.

Напомним, что Пушилин приказал мобилизовать жителей Донецкой области с 1 апреля.

Также Фокус в своем материале объяснял, что 27 марта ВС РФ испытали в Харькове новую бомбу УМПБ Д-30СН.