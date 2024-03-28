"Бежать невозможно": Пушилин приказал "мобилизовать" мужчин Донетчины с 1 апреля (фото)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что для призывников выезд с территории Донецкой области в Россию запрещен. В военкомат должны явиться все граждане от 18 до 30 лет.

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Российская Федерация планирует провести "мобилизацию" в Донецкой области с 1 апреля. По указу главы так называемой "ДНР" Дениса Пушилина постановлено создать призывную комиссию на временно оккупированных территориях. Об этом говорится в тексте соответствующего документа от 28 марта.

Название обнародованного указа "О мерах по обеспечению призыва граждан 1994–2006 годов рождения на военную службу в Донецкой Народной Республике в 2024 году".

По словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, согласно этому документу, все мужчины от 18 до 30 лет должны явиться в военкомат и "отдать свою жизнь за президента России Владимира Путина".

Он уточнил, что конкретно в Мариуполе речь идет о тысяче мужчин только в апреле–мае 2024 года.

"Дважды хорошая для почекунов новость. Шерилы — постили видосики с ТЦК в Украине? Ок. Но, в "ДНР" официально дано задание полицейским доставлять любой ценой. Так что мы тут уже в ожидании прекрансого видеоконтента из города", — пишет Андрющенко.

Также советник мэра Мариуполя отметил, что есть и "плохая" новость, ведь отныне "бежать невозможно".

"Для призывников выезд с территории Донецкой области в Россию… запрещен. Привет, новый чудесный русский мир", — добавляет он.

Напомним, ранее русская служба BBC News сообщала, что президент РФ Владимир Путин поручил использовать электронные повестки для осеннего призыва в 2024 году.