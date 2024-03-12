Мобилизация в РФ: кого пошлют воевать в Украину и кто попадет в стратегический резерв

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Очевидно, в предвидении событий весенне-летней кампании 2024-го года стратегическое военное командование ВС РФ решает целый комплекс стратегических задач. Одной из таких, причем, важнейших, по его мнению, является формирование так называемых "стратегических резервов". В рамках этой задачи, на оккупированных украинских территориях и территории самой РФ продолжается формирование и развертывание целого ряда новых частей, соединений и объединений ее вооруженных сил.

Поэтому, было бы весьма уместным более внимательно присмотреться к этому процессу и хотя бы примерно представить себе — с чем и кем придется столкнуться нашей армии в дальнейшем.

Прежде чем мы рассмотрим один конкретный пример, надо сделать некоторые замечания, так сказать, общего характера.

Замечание первое

Рассматривая и оценивая перспективы развертывания российских стратегических резервов, надо иметь в виду один весомый фактор, который будет решающим образом влиять на их качество и объем — вероятность проведения\непроведения очередного этапа мобилизации на РФ.

Как по мне, лучше считать, что он состоится, чем надеяться, что его не будет. Конечно, основные события, в этом контексте, развернутся после "электорального акта" в РФ, который запланирован на 17 марта, поскольку основной сдерживающий его фактор исчезнет.

Замечание второе

Насколько мне известно, основной объем организационно-штатных мероприятий по развертыванию основного количества новых военных формирований российским командованием планируется закончить в период "конец весны — начало лета".

Добавив к этому моменту примерно 1.5-2 месяца, необходимых на процесс оперативного развертывания основных группировок войск (ГВ), или ударных группировок на определенных направлениях, можно сказать, что противник собирается использовать основной объем своих стратегических резервов не позднее середины — конца лета нынешнего года.

Замечание третье

Когда вы слышите, что формируется (разворачивается) та или иная дивизия, армия или армейский корпус противника, не надо сразу рвать на себе волосы и причитать о том, что "все пропало", "их больше и они никогда не кончатся".

Предельные указатели возможностей российской армии в вопросах мобилизационного развертывания — вполне понятны, поддаются оценке, а главное — не такие "необъятные" и "бесконечные", как это некоторым кажется у нас. Они вполне предельны и способны к исчерпанию. Причем, по многим параметрам.

Итак, рассмотрим на конкретном примере

На базе 21-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр) из состава 2-й "гвардейской" общевойсковой армии (гв.ОВА) Центрального военного округа (ЦВО) продолжается формирование 27-й мотострелковой дивизии (мсд)...

Как мы помним, главные силы этой бригады, которая принимала самое активное участие в боях за г.Авдеевка, были выведены противником в резерв с целью их доукомплектования и восстановления и дальнейшего использования в атакующих \ штурмовых действиях на Покровском направлении.

Очевидно, что на данный момент, командование ГВ "Центр" может использовать непосредственно в боевых действиях на выше указанном направлении не более одного сводного усиленного мотострелкового батальона (мсб) из состава этой омсбр.

Бригада понесла достаточно ощутимые потери, в ходе предыдущих боев (хотя и не такие существенные, как например, 15-я омсбр или 114-я омсбр), и на данный момент явно нуждается в пополнении.

Однако, вполне возможно, что бригада будет в полном составе выведена в базовый район, где ее подразделения и будут использованы для укомплектования 27-й мсд.

Предполагается, что в состав новосформированной мотострелковой дивизии войдут:

433-й мотострелковый полк (мсп) — формируется на "Трехизбеновском" полигоне (Луганская обл. Украина), срок приобретения соответствующего уровня боеспособности — 1-е апреля нынешнего года, вероятно подразделения 21-й омсбр будут преимущественно использоваться для укомплектования именно этого полка;

506-й мсп — формируется на полигоне "Тоцкое", срок приобретения необходимого уровня боеспособности — 1-е июня н.г.;

589-й мсп — формируется на полигоне "Тоцкое", срок готовности — 1-е июня н.г.

В состав дивизии также должны войти:

268-й самоходный артиллерийский полк (сап);

1107-й отдельный противотанковый артиллерийский дивизион (оптадн);

838-й отдельный зенитный ракетный дивизион (озрдн);

907-й отдельный разведывательный батальон (орб);

1614-й отдельный инженерно-саперный батальон (оисб);

батальон радиоэлектронной борьбы (б РЭБ) — номер уточняется;

834-й отдельный батальон связи (обз);

140-й отдельный батальон материального обеспечения (об МТЗ);

341-й отдельный медицинский батальон (омедб);

отдельная рота БПЛА...

Что обращает на себя внимание? Ну, я бы сказал, сразу несколько вещей.

Например, отсутствие "штатного" танкового полка в дивизии (очевидно, российское командование считает, что по танковому батальону в мотострелковых полках дивизии — вполне ей хватит для "ударных возможностей" на адекватном уровне);

Ну или, замена "штатного" зенитного ракетного полка дивизии — отдельным зенитным ракетным дивизионом, что, в смысле обеспечения ПВО дивизии явно отразится не лучшим образом.

На сегодняшний день, в 21-й омсбр и формируемых частях и подразделениях дивизии, на учете находится 1959 единиц вооружения и военной техники\ОВТ (это всех типов и образцов, а также — как исправных, так и неисправных). А нужно по штату 6840 единиц (начиная с танков и САУ, заканчивая автомобильным транспортом и специальной техникой)...

То есть, для того, чтобы полностью укомплектовать эту дивизию, командованию противника надо доукомплектовать ее части и подразделения еще 4881-й единицей ВВТ.

Однако, оценив свои потребности и возможности более-менее реально, российское командование решило, что оно в течение 2024-го года таки сможет укомплектовать эту дивизию штатным ВВТ. Но, не полностью...

Вместо 4881-й единицы, они якобы смогут поставить 4285 единиц (это планируется сделать с предприятий-производителей ВВТ), что обеспечит 90% укомплектованность этого соединения штатным ВВТ (6244 единицы).

Но, как по мне, даже эти, вполне смелые, планы российского командования по формированию и развертыванию 27-й мотострелковой дивизии (даже в ее "оптимизированном" виде) выглядят, мягко говоря, слишком оптимистичными.

Сейчас объясню, почему именно.

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В отношении этого соединения российское командование планирует основную массу (до 87%) необходимого ему ВВТ поставить в течение второго-четвертого квартала нынешнего года, причем за счет государственного оборонного заказа (ГОЗ).

То есть — если будут деньги на это в российском бюджете, а указанное количество ВВТ, необходимых для укомплектования этой дивизии, "впишется" в реальные возможности предприятий-производителей... А также — будут "дополнительные" люди (которых еще надо — одеть, обуть, накормить), а главное — вооружить и обучить.

По моим сведениям, в ГШ ВС РФ уже были вынуждены существенно пересмотреть сроки формирования\развертывания целого ряда частей и соединений из-за несоответствия его амбиций по наращиванию численности и объемов российского войска — реальным возможностям системы его мобилизационного развертывания, а главное — российского ВПК обеспечить "технически" этот "сдвиг по времени" коснулся почти половины запланированных к формированию частей и соединений (от 45-и до 50-и процентов тех, которые были включены в планы ГШ ВС РФ).

Конечно, в соответствующие планы можно записать что угодно и как угодно... и соответственно, "обосновать" пуйлу, который даже не в курсе дел об актуальной розничной цене мороженого в своей стране, эти смелые планы.

Но, если вы, при самом большом своем напряжении, больше 350-400 танков в год не производите, а при этом со стороны их вам также взять неоткуда, то в таком случае, на практике, в реальности, "штамповать" дивизии (даже мотострелковые) вы не можете себе позволить... По крайней мере, одномоментно.

И, кстати, 27-я мсд, которая сейчас находится в процессе формирования, когда значительное количество ее частей и подразделений надо доукомплектовывать, в смысле ВВТ, как говорится... "почти с 0" — достаточно яркая иллюстрация этого тезиса.

Например, ее потребность только в одних танках составляет — не менее 102-х единиц. При этом, следует помнить, что желание российских планировщиков в тамошнем ГШ сформировать в 2023-м году 4-5 новых танковых батальонов (по 30 танков в каждом) на новой "материальной части", причем не сразу, а в течение года, вызвало "определенное напряжение" всей "танковой промышленности" РФ...

А если мы возьмем более сложные (в первую очередь, технологически) системы вооружения, которыми необходимо укомплектовать эту дивизию, то станет понятно, что желание российского ГШ уже летом н.г. иметь очередную "готовую к бою" новую полноценную мотострелковую дивизию, скажем так, выглядит слишком оптимистичным.

Ну судите сами, для полноценного оснащения частей и подразделений 27-й мсд надо не менее 12 единиц мобильных ПТРК типа "Штурм-С", по крайней мере по 6 единиц ЗРК типа "ТОР-М2" и ЗРГК 2С6 "Тунгуска". Учитывая, что надо еще доукомплектовывать уже развернутые полки, бригады и дивизии в составе уже действующих группировок войск, где уровень оснащенности ВВТ в 30% от потребности уже считается "высоким", а также тот факт, что формируется не только 27-я мсд, а еще целый ряд соединений и даже объединений, и что все это технологически сложное ВВТ российский ВПК не способен клепать десятками единиц в месяц... вполне возможно прийти к выводу, что амбициозные планы российского командования, по развертыванию своих стратегических резервов, конечно, впечатляют, но исключительно до определенного момента.

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