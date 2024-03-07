Второй бросок на Киев: какие силы собрала Россия и Беларусь на северной границе

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Относительно очередной "истерии" о "наступлении на Киев с севера", которое должно вот-вот начаться...

На данный момент, вдоль украинско-белорусской государственной границы развернута следующая группировка сил и средств из состава ВС РБ (это то, что обычно называют Волынский и Полесский операционные районы):

2 десантно-штурмовых батальона (дшб) из состава 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады (одшбр). Один из них — действует в районе Ужово и Пинска, Брестская обл. Другой — в районе Лельчицы, Брагин, Зябровка-2, Гомельская обл;

2 сводных тактических отряда 5-й отдельной бригады специального назначения (обр СпН). Один развернут в районе Иваново, Брестская обл., другой — в районе Приболовичи, Гомельская обл;

тактическая группа (ТГр) из состава 51-й артиллерийской бригады (абр), где-то до дивизиона (но может быть и только 1-2 батареи), развернутая южнее г.Гомель;

реактивная артиллерийская батарея (реабатр) из состава 336-й реактивной артиллерийской бригады (реабр) развернута в районе Зябровка, Гомельская обл. (вероятно, до 3-4 РСЗО типа "Полонез\М", или 9К58 "Смерч").

В общем, эти "силы вторжения" насчитывают:

личного состава (о\с) — до 1800 белорусских военнослужащих (в\с);

68-70 боевых бронированных машин (ББМ), считая таковыми также тягачи типа МТ-ЛБ и бронеавтомобили;

до 22-24 единиц артиллерийских систем (АС), включая пушки и гаубицы, самоходные минометы калибром 100-мм и также — 120-мм, 122-мм;

ну и 3-4 реактивных системы залпового огня (РСЗО).

Что касается сил и средств "русской этимологии", то из них сейчас на территории Беларуси ошивается:

где-то до 450-460 бывших "вагнеров" (преимущественно из так называемого "постоянного состава"), используемых Лукашенко и подчиненным ему белорусским военным командованием в качестве инструкторов в формированиях ряда силовых ведомств режима "минского автоматчика";

3 истребителя типа Су-30СМ (или Су-35С) на авиабазе (АБ) Барановичи, вероятно из состава 159-го "гвардейского" истребительного авиационного полка (ИАП).

Конечно, в случае появления там более-менее значительной группировки российских войск это вряд ли пройдет незаметно.

Поэтому на данном этапе (в ближайшее время) все разговоры об очередном "вторжении с севера в сторону Киева" пока считаю преждевременными...

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