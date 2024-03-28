У Раді назвали категорію чоловіків, які автоматично втратять відстрочку

За словами нардепа Юлії Гришиної, чинне законодавство дає змогу студентам, які здобувають другу вищу освіту, мати відстрочку від військової служби, але це зміниться після ухвалення нового законопроєкту про мобілізацію.

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У зв'язку з ухваленням змін до закону про мобілізацію студенти, які вирішили здобути другу вищу освіту, позбудуться автоматичної відстрочки від призову та після проходження військово-лікарської комісії будуть призвані в армію. Про це в ефірі Novyny.LIVE повідомила Юлія Гришина, народна депутатка від партії "Слуга народу", членкиня комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій.

Вона зазначила, що, хоча зміни також торкнуться аспірантів, очікується, що їхні права на відстрочку збережуться. Гришина наголосила на необхідності внесення поправок до законодавства, щоб розв'язати питання призову студентів, які вступають до університетів, і уникнути їхнього призову на військову службу.

"Захист системи освіти завжди був моїм пріоритетом, але як законодавець я повинна враховувати національну перспективу, навіть якщо це суперечить моєму бажанню захистити кожного. Це включає в себе продумане та ефективне вирішення проблем заочної освіти, визнаючи, що прямі заборони можуть бути спрощеними та нерозумними", — зазначила вона.

Чинне законодавство дозволяє студентам, які здобувають другу вищу освіту, мати відстрочку від військової служби, але це зміниться після впровадження нового закону. Гришина також роз'яснила запропоновані правила для аспірантів.

"Наші колеги з оборонного комітету ретельно вивчили це питання і попередньо вирішили дозволити аспірантам відтермінування від мобілізації, незалежно від того, чи їхнє навчання фінансується державою, чи вони навчаються власним коштом. Хоча це рішення не є остаточним, воно заслуговує на підтримку", — підсумував народний депутат.

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Нагадаємо, 21 березня народний депутат від партії "Голос", секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко сумнівається, що Верховна Рада ухвалить законопроєкт про мобілізацію до кінця березня. За його словами, потенціал щодо ухвалення документа залежатиме від загального настрою фракцій і груп під час розгляду в сесійній залі.

Народний депутат України від фракції "Слуга народу" і також член оборонного комітету Федір Веніславський запевнив, що призовний вік в Україні не буде нижчим за 25 років.