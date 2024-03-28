"Довго вниз летів": над Севастополем збили російський винищувач Су-35, — росЗМІ (відео)

Повідомляється, що льотчик катапультувався та міг вижити. Представник окупаційної адміністрації заявив, що літак впав у море.

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У тимчасово окупованому Севастополі впав російський літак. Про це о 17:01 28 березня повідомили у Telegram-каналі з місцевими новинами "Чп / Севастополь".

"Щось збили, схоже на літак чи гелікоптер довго вниз летіло", — передав місцевий мешканець.

Згодом автори контенту уточнили, що загарбники збили свій же літак. Повідомляється, що ворожий льотчик встиг катапультуватись.

"Парашут розкрився, сподіваюся, льотчик живий", — написали у пабліку.

Пізніше у соцмережах з’явились кадри падіння, на яких можна роздивитись силует літака. Автори контенту, однак, назвали його "об’єктом, схожим на безпілотник літакового типу".

Російський провоєнний блогер Fighterbomber заявив, що над Севастополем збили винищувач Су-35. Пізніше пост був відредагований, блогер написав, що міг впасти літак Су-27.

Інформацію про збиття літака у Криму також опублікували у російському медіа Baza. Там зазначили, що у місті працюють сирени.

Представник окупаційної влади Михайло Развожаєв підтвердив падіння військового літака.

"Пілот катапультувався. Його підібрали рятувальники рятувальної служби Севастополя на відстані двохсот метрів від берега. Його життю нічого не загрожує", — зазначив він.

Колаборант не уточнив, що за літак упав та за яких обставин.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що ЗС РФ планують розпочати наступ до літа. З його слів, це може бути кінець травня або червень.

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