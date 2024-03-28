ЗС РФ зайшли в околиці Часового Яру і "дотискають" Терни, — співзасновник DeepState (карти)

На думку аналітика Романа Погорілого, росіяни постійно проводять розвідку боєм. Щойно вони бачать якесь слабке місце, одразу концентрують там велику кількість своїх сил і починають "тиснути".

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Місто Часів Яр Бахмутського району Донецької області опинилося під загрозою захоплення з боку Збройних сил Росії, крім того, росіяни намагаються "дотиснути" село Терни. Про це розповів аналітик і співзасновник DeepState Роман Погорілий в інтерв'ю OBOZ.UA, опублікованому 28 березня.

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Як зазначив Погорілий, противник активно діє вздовж лінії Бердичі — Семенівка — Орлівка — Тоненьке — Первомайське. Він зазначає, що порівняно з попередніми боями в районі Авдіївки, де спостерігалася бурхлива динаміка, зараз темп боїв сповільнився. Ворогу потрібно більше зусиль для кожного прогресу.

При цьому по всій лінії фронту ворог продовжує активний наступ. Він не лише атакує, як це було в Авдіївці, а й здійснює численні маневри та атаки в різних напрямках. Противник також намагається знайти слабкі місця в обороні українських сил, щоб сконцентрувати там свої сили і продовжити наступ.

Окремо Погорілий відзначає напруженість ситуації в районі Бахмутського напрямку, особливо на околицях Часового Яру.

Ситуація в районі Часова Яру Фото: deepstatemap.live

"Вони вже підійшли до околиць. Часів Яр обстрілюють з авіації та з артилерії. Відповідно, вони почали все рівняти з землею. Зараз ідуть важкі бої за Іванівське, але важливо зазначити, що це село не перебуває під повним контролем ворога, як вони це люблять оголошувати заздалегідь. Наші військові там б'ються, намагаються стримувати тиск", — розповів Погорілий.

За його словами, противник продовжує атакувати село Терни, активно застосовуючи артилерію та авіацію.

Ситуація в районі села Терни Фото: deepstatemap.live

"Вони постійно проводять розвідку боєм або просто посилають в атаку. Щойно вони бачать якесь слабке місце, якісь можливості, одразу концентрують там велику кількість своїх сил і починають тиснути. Приклад — Терни. Вони мали там певні успіхи, просування. Зараз вони дотискають цей населений пункт, порівнюють його із землею. Туди дуже часто прилітає — і артилерія, і авіація. До речі, останнім часом авіація працює в дуже багатьох районах", — зазначає аналітик.

Бої за Іванівське також тривають, і хоча село не перебуває повністю під контролем ворога, українські сили намагаються утримати його.

Ситуація в районі Іванівського Фото: deepstatemap.live

"Вони зайшли на висоти на північ від Іванівського, там тривають дуже важкі бої, адже не можна давати ворогові просуватися. Якщо вони просунуться ще більше на північ, вони отримають вогневий контроль із висоти, відповідно, перекриватимуть логістику, і саме наше угруповання опиниться під загрозою", — додав аналітик.

Нагадаємо, у своєму звіті від 25 березня аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що захоплення Часового Яру для російських окупантів значущіше, ніж Авдіївки. Для операції з початку оточення Часового Яру окупантам потрібно досягти значних тактичних успіхів на південний схід і північний захід від міста, розповіли аналітики Інституту вивчення війни.