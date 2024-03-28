"Розплатилася" за зброю для війни з Україною: РФ підтримала Північну Корею в ООН, — AP

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя перед голосуванням заявив, що західні країни нібито намагаються "задушити" КНДР, а санкції проти неї є недоречними.

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У четвер 28 березня Росія наклала вето на резолюцію ООН, що фактично скасовує контроль експертів за санкціями проти Північної Кореї щодо її ядерної програми. Про це пише Associated Press.

За словами журналістів, самі санкції залишаються чинними.

"Голосування Росії викликало звинувачення Заходу в тому, що Москва діяла з метою приховати закупівлі зброї у Північної Кореї для використання у війні проти України, порушуючи санкції", — ідеться в матеріалі.

Повідомляється, що під час голосування 13 членів ради проголосували "за", проте проти виступила Росія, а Китай утримався.

"Резолюція Ради Безпеки продовжила б мандат групи експертів на рік, але вето Росії зупинить її роботу", — зазначили журналісти.

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя перед голосуванням заявив, що західні країни нібито намагаються "задушити" Північну Корею, а санкції є недоречними і "відірваними від реальності".

Реакція інших членів Радбезу ООН

Заступник посла США Роберт Вуд заявив уже після голосування, що вето Росії було ні чим іншим, як спробою одного члена ради змусити замовкнути незалежні об'єктивні розслідування про порушення санкцій проти Північної Кореї.

За його словами, Росія діяла тому, що минулого року комісія почала повідомляти про кричущі порушення резолюцій Ради Безпеки ООН з боку Москви.

Посол Великої Британії в ООН Барбара Вудворд заявила, що російське вето послідувало за угодами зі зброї між Росією та Північною Кореєю, порушуючи санкції ООН, включно з передачею балістичних ракет, які ЗС РФ потім використовували для обстрілів України.

Журналісти нагадали, що Рада Безпеки запровадила санкції після першого випробувального ядерного вибуху Північної Кореї 2006 року і з роками тільки посилювала їх. Загалом було ухвалено 10 резолюцій, спрямованих на скорочення фінансування та обмеження її ядерних програм і програм балістичних ракет.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Росія постачає нафту в КНДР в обмін на зброю. Так, росіяни почали здійснювати прямі постачання нафти в Північну Корею в обхід санкцій ООН, пишуть журналісти.