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Розбили вщент: прикордонники показали, як знищили російський РЕБ дронами (відео)

знищення дронами російського РЕБу, харківські прикордонники, ДПСУ, оператори дронів
Фото: Скриншот | Прикордонники Харківського загону знищили ворожий РЕБ дронами

За інформацією ДПСУ, техніка ЗС РФ виявилася абсолютно безпорадною перед аерозвідниками Харківського прикордонного загону.

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У четвер, 28 березня, у мережі з’явилося відео, на якому зафіксовано знищення російського РЕБу за допомогою дронів. Про це повідомила Держприкордонслужба в офіційному телеграм-каналі.

Українські прикордонники знищили російський комплекс РЕБ у Харківській області, а процес зафільмували. Як зазначається у повідомленні, спочатку аеророзвідка видивилася ворожий РЕБ, після чого ударні дрони за кілька скидів знищили систему вщент.

"Абсолютно безпорадним виявився РЕБ окупантів перед аерозвідниками Харківського прикордонного загону. Здавалося, мав би наші БПЛА глушити, але куди там!" — йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що екіпаж 53-ї ОМБр ім. князя Володимира Мономаха під час бою за 15 хвилин знищив три танки противника. Водночас в бригаді зазначили, що три російські танки було підбито трьома пострілами.