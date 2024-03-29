Операція-імпровізація: працівники ТЦК відвезли чоловіка до кордону і затримали як ухилянта, — ЗМІ

Чоловіка, як стверджують журналісти, висадили за 800 метрів від державного кордону, де одразу ж його перехопили українські прикордонники. Його вдягнули в жилет, поставили поряд собаку і сфотографували як типового "ухилянта" зі зведення Держприкордонслужби.

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Жителя Дніпропетровщини Андрія Козюру мобілізували до лав ЗСУ просто з потяга на Закарпатті. За його словами, місцеві ТЦК винайшли нові методі з моблілізації громадян. Їх вивозять на кордон і затримують як ухилянтів. Про це він розповів "Інформатору".

Чоловік розповів, що приїхав до Карпат з товаришем. Вони там хотіли пройти пішим маршрутом, але щойно він зійшов з потяга, в плани втрутився місцевий ТЦК. Андрія Козюру затримали нібито за те, що він перебував у розшуку.

Через дві доби він вже їхав у якості новобранця до учбової частини ЗСУ. До цього, за словами чоловіка, його навмисне підвезли до найближчого кордону, аби затримати в якості ухилянта.

"Раптом виявилося, що я у розшуку"

Чоловік розповів, що 23 березня о 08:00 ранку він зійшов з потягу у закарпатському Воловці і сів до маршрутки, щоб поїхати до села Ізки неподалік. Аж тоді помітив, що до транспорту прямують декілька співробітників ТЦК.

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"До мене підійшли четверо, почали розмовляти: одразу дуже агресивно, з криками, настійливо вимагаючи документи. Викликали наряд поліції — і я показав їм свої папери. Тут раптом виявилося, що я у розшуку в якогось із ТЦК", — розповідає Андрій Козюра.

Разом з Андрієм затримали також його товариша і склали на них протокол за ст.210 (порушення військовозобов'язаним правил військового обліку, штраф від 510 до 850 грн). Для його товариша історія закінчилася тим, що його у базі не знайшли.

"Скрутили, вирвали з рук телефон, заштовхали до автівки. Доправили до Воловецького ТЦК. Там я спілкувався з якимись незрозумілими для мене людьми — пропонували щось підписати, але я відмовився. За три години мене знову заштовхали до авто — старенького Mitsubishi Pajero — і відвезли до Мукачева", — розповів чоловік.

У районному ТЦК, за словами чоловіка, його знову змушували підписувати документи і сфотографували, а потім візвезли до лікарні, зробити флюорографію. Далі люди у військовій формі, які його супроводжували, зрозуміли, що дніпрянин не буде підписувати документи, посадили його в авто і повезли назад до ТЦК.

Операція "Імпровізація"

За словами чоловіка, він впевнений, що на випадок відмови громадян у працівників ТЦК і такий собі "план Б". Його кудить відвезли і почали висаджувати біля невідомої кав'ярні.

"Я зробив 5-6 кроків, спробував увімкнути телефона і побачив, що він повністю "обнулений" — немає сім-карт, пам'ять стерта. Зрозумів: таким чином у ТЦК видалили небажані відео спілкування із власними співробітниками — а в мене саме був такий запис. А тоді до мене підбігли два "козака" у цивільному, схопили і стали розпитувати: хто я, звідки, навіщо", — каже Андрій Козюра.

Виявилося, що обидва — перевдягнуті співробітники Держприкордонслужби. Вони одразу ж пояснили Андрієві, що його затримано у 800 метрах від державного кордону.

"Десь за 10 хвилин з лісу вийшли інші п'ять чи шість прикордонників. Мене сфотографували, зробили фото, вдягнувши жилета: я стою із обличчям долі, поряд собака — типове фото "ухилянта" зі зведення Держприкордонслужби. А тоді забрали до камери, де протримали до ранку", — згадує Андрій.

"Змушені діяти трошки незаконно"

Далі чоловіка знову затримала поліція і разом з іншими такими ж затриманими доправила до Ужгорода до місцевого ТЦК. Там їм виписали "чистенькі" військово-облікові документи та розпорядження про мобілізацію до лав ЗСУ. Чоловіків змусили пройти пройти ВЛК, та за півдоби без будь-яких пояснень відправили до Рівненської області, де розташована його навчальна частина.

"Паспорт мені віддали, вже перед тим, як підписувати військовий квиток. Я його бачив півсекунди — там вже все було готово, розписане, "запаковане". А у голові — фраза, яку мені сказав один зі співробітників Ужгородського ТЦК: "ми змушені діяти трошки незаконно, щоб до нас р*сня не прийшла", — розповів Козюра.

Журналісти звернулися до Ужгородського ТЦК за коментарем з приводу історії, яка трапилася із мобілізованим там мешканцем Дніпропетровщини, там їм сказали, що "утримуються від офіційних коментарів".

"Надсилайте запит до пресслужби, і ми надамо вам офіційну відповідь", — зазначив співробітник ТЦК і СП Ужгорода.

Нагадаємо, що на кордоні з Угорщиною затримали ухилянта з цікавою сімейною історією. Чоловік їхав зустрітися з дітьми за липовою довідкою.

Раніше повідомлялося, що директор театру в Кропивницькому робив з ухилянтів акторів за 3,5 тис. доларів США.