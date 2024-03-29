"Повна ізоляція та контроль": росіяни встановили на окупованих територіях 2 тис. вишок, — ГУР

За словами представника ГУР, російські окупанти розширюють мережі для поширення своєї пропаганди. Вони активно працюють з молоддю, аби нав'язувати російські наративи і позбавляти історичного минулого.

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Росія повністю контролює інформаційний простір і поширює свою пропаганду на тимчасово окупованих територіях України. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький на щорічному форумі Kyiv Stratcom Forum 2024, повідомляє Центр стратегічних комунікацій у п'ятницю, 29 березня.

За його словами, така практика для Російської Федерації не є новою, користується вона нею ще з 2014 року.

"Повна ізоляція та контроль інформаційного простору та інформаційно-психологічна обробка населення. Луганська, Донецька, Херсонська і Запорізька області (окуповані частини – ред.) – там повністю контролюється інформпростір", — сказав Скібіцький.

За інформацією ГУР, повний контроль всіх інформаційних потоків поклали на російську державну корпорацію "Ростех".

"Росіяни розширюють мережі для поширення своєї пропаганди. За цей час на ТОТ встановили близько 2000 вишок мобільних мереж РФ для розповсюдження цього контенту", — додав Скібіцький.

Він також повідомив, що окупанти відновили 2300 театрів і кінотеатрів. Особливо активно росіяни працюють з молоддю.

"Для чого? Для нав’язування наративів Росії та позбавлення нас історичного минулого", – наголосив представник ГУР.

Нагадаємо, 28 березня керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що окупанти готують масштабну кампанію з дезінформації українців і дискредитації ЗСУ на тлі спроби нового наступу в травні-червні.

28 березня прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо заявив, що частині депутатів Європарламенту платили гроші за поширення російської пропаганди.