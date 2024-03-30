Отримали наказ молитися за перемогу: в РФ священники включилися у війну проти України, — ЗМІ

Як заявляють росЗМІ, це перший оприлюднений офіційний документ, яким регулюється внутрішньоцерковна підтримка війни. За відмову від читання молитви священиків можуть позбавити сану.

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В Росії священнослужителі отримали листа, в якому вказано, як треба правильно молитися у Великий Піст, щоб РФ перемогла Україну.

Відповідний лист нібито розіслали з Московської патріархії за підписом митрополита Григорія Воскресенського. Як повідомляють росЗМІ, циркулярний лист із рекомендацією щодня читати молитви про перемогу Росії опублікувала авторка Телеграм-каналу "Православ'я та зомбі" Ксенія Лученко.

Йдеться про читання "Молитви про Святу Русь". Відповідний лист, як зазначає журналістка, отримали всі парафії.

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З'їзд РПЦ назвав війну Путіна "священною" та закликав зробити всю Україну "зоною впливу РФ"

"Боже спасения нашего, призри в милости на смиренныя рабы Твоя, услыши и помилуй нас: се бо брани хотящия ополчишася на Святую Русь, чающе разделити и погубити единый народ ея. Возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею победу", — йдеться в тексті листа.

Зазначається, що цю молитву священники мають читати щодня — на службі та вдома. Також вони мають пропонувати читання "святих слів" чернецтву і мирянам.

Це перший офіційний документ, яким регулюється внутрішньоцерковна підтримка війни. За відмову від читання молитви священиків позбавлятимуть сану.

Молитву про перемогу РФ священники мають читати щодня — на службі та вдома

Нагадаємо, 15 грудня минулого року СБУ оголосила у розшук патріарха РПЦ Кирила, який переховується від судового розслідування. Його звинувачують у посяганні на територіальну цілісність української держави.

Також 23 січня патріарх Кирило закликав не відправляти на війну в Україну чоловіків, у яких є троє і більше дітей.