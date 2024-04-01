"Як перше кохання": офіцер Нацгвардії дав пораду чоловікам, як побороти страх потрапити на війну

Як зазначив Денис Нагорний, українці щодня живуть в умовах бойових дій і постійно чують вибухи від російських обстрілів, а війна, на його думку, в цьому плані не сильно відрізняється від життя в тилу.

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Начальник штабу артилерії 4-ї бригади Національної гвардії "Рубіж" Денис Нагорний закликав українців не боятися йти на війну, запевнивши, що кожен боєць отримує належне навчання і забезпечення. Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Цензор.НЕТ", опублікованому 1 квітня.

Офіцер зазначив, що на війні немає нічого, що можна було б назвати "надстрашним", бо українці щодня живуть в умовах бойових дій і чути вибухи від російських обстрілів.

"Так, ви злякаєтеся першого пострілу і вибуху. Він — як перше кохання. Ну, бахне. І що? Зараз бахає по всій країні. Від кількості вибухів нічого не зміниться", — зазначив Нагорний.

Він наголосив на важливості вибору правильного підрозділу для служби та пояснив, що перед відправленням на бойові завдання новобранців усього навчають.

"Навчимо, покажемо, розповімо, одягнемо, взуємо, дамо зброю і будете лупити, щоб горіло. Ще потім і медальку за це отримаєте", — заявив Денис Нагорний.

Українські військові незадоволені призовом

Американське видання The New York Times писало 31 березня, що українські захисники незадоволені офіційним закликом, вважаючи мобілізацію нефункціональною і громіздкою. Тому вони шукають нових бійців самостійно. У підрозділах скаржаться, що держава призиває непридатних до служби людей, які не мають мотивації воювати. Тому військові змушені "взяти справу у свої руки". Неназваний високопоставлений український військовий підтвердив, що бригади можуть вільно вербувати бійців самостійно. За його словами, керівництво тримає це під контролем.

Нагадаємо, 27 березня Міноборони України роз'яснило ключові пункти законопроєкту про мобілізацію. Зокрема законопроєкт передбачає мобілізацію чоловіків з 25 до 60 років. З 2025 року у вишах військовозобов'язані проходитимуть базову військову підготовку, тривалість якої в мирний час становить п'ять місяців, у воєнний час — три місяці. З 18 до 25 років військовозобов'язані матимуть відстрочку від мобілізації.