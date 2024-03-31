"Всі хочуть їх": бригади ЗСУ невдоволені мобілізацією і конкурують за новобранців, — NYT

У підрозділах скаржаться, що держава призиває непридатних до служби людей, які не мають мотивації воювати. Через це військові змушені "взяти справу у свої руки".

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Українські захисники не задоволені офіційним призовом, вважаючи мобілізацію нефункціональною та громіздкою. Через це вони шукають нових бійців самостійно. Деталями поділились у The New York Times.

"За останні місяці в Києві, столиці та інших українських містах стали всюдисущими кампанії з вербування, сповнені націоналістичного запалу. Вони, мабуть, є найочевиднішою ознакою спроби поповнити українські війська, виснажені більш ніж дворічною жорстокою війною — зусилля, яке, на думку експертів і офіційних осіб, має вирішальне значення для відбиття невпинних атак Росії", — зазначено в матеріалі.

Більшість кампаній — не робота політичного чи військового керівництва, а ініціативи самих бригад. Військові "взяли справу у свої руки", бо не задоволені людьми, яких мобілізують. Повідомляється, що вони часто "непридатні та не бажають воювати".

"Ці кампанії набагато ефективніші, тому що ми отримуємо саме тих людей, які нам потрібні", — підкреслив бойовий медик Дмитро Козятинський.

Зокрема, батальйон "Вовки Да Вінчі" шукає приблизно 500 осіб. Військові опублікували оголошення про найрізноманітніші вакансії — від медиків і механіків до саперів. Рекрутери проводять тривалі співбесіди, намагаючись підбирати посади відповідно до навичок кандидатів. Після кількох днів навчання можна відмовитись.

"Це як побачення. Ми намагаємося якомога краще пояснити, чого ми очікуємо від цих людей і чого вони можуть очікувати від нас", — пояснив Козятинський.

Неназваний високопоставлений український військовий підтвердив, що бригади можуть вільно вербувати бійців самостійно. Однак, з його слів, керівництво тримає це під контролем.

Рекламу для "Вовків Да Вінчі" розробили прихильники, а офіс безплатно надала Київська міська рада. Офіцери поскаржились, що призовники часто надто старі, мають слабке здоров’я та немотивовані. Керівниця медичної служби "УЛЬФ" Аліна Михайлова розповіла, що з 200 прийнятих призовників лише 25 виявили бажання воювати.

Повідомляється, що підхід самостійного вербування прийняли багато підрозділів. Військові розуміють, що війна затягується, а українці хочуть мати вибір і контролювати своє майбутнє. Приблизно 500 частин опублікували приблизно 3200 відкритих вакансій.

"Бригади рекламують багато небойових посад, наприклад, кухаря військової розвідки та цифрового дизайнера в десантно-штурмовій бригаді, а також обіцяють хороше спорядження та кращу підготовку, ніж отримують призовники", — зазначили у виданні.

Козятинський розповів, що існує навіть "певна конкуренція" між підрозділами за найкращих новобранців. З його слів, Третя десантно-штурмова бригада "поки що перемагає".

"Це наш шанс отримати мотивованих людей. Всі хочуть їх", — підкреслив він.

Нагадаємо, у МЗС Фінляндії не стали виключати введення військ НАТО на територію України "в довгостроковій перспективі". Водночас прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте також позитивно відгукнулась щодо заяви президента Франції Емманюеля Макрона.

У росЗМІ проінформували, що лідер РФ Володимир Путін підписав указ про призов 150 тисяч росіян навесні 2024 року. У Москві почнуть розсилати онлайн-повістки у тестовому режимі.