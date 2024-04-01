Спроби вже були: чи може Росія відкрити другий фронт з боку Придністров'я, — Братчук

За словами спікера УДА "Юг", російській армії не вистачає необхідних ресурсів для відкриття другого фронту з боку Придністровського регіону. А російські десантні кораблі просто не зможуть доплисти до Одеси.

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Останніми днями активно обговорюється ймовірність, що Росія може відкрити другий фронт в Україні з боку невизнаного Придністров'я. Однак, попри широкі дебати на цю тему, важливо зважати не лише на бажання противника, а й на його реальні можливості та ресурси. Про це 1 квітня в ефірі "24 каналу" розповів представник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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Він наголосив, що російська пропаганда активно працює, тому вже з'являються "вкидання" про евакуацію Одеси через два місяці.

"Сьогодні мені ставили запитання — чи правда, що в Одесі через два місяці почнеться евакуація? Тому що Придністров'я, тому що ворог мріє про Одесу. Якби Росія могла відкрити другий фронт з боку Придністров'я, вона б це зробила 24 лютого 2022 року", — підкреслив Братчук.

Речник УДА "Південь" нагадав про диверсійні групи, затримані на початку війни в Одеській області, які рухалися з Придністров'я. Ці події свідчили про прагнення противника та його підготовку до активних дій у цьому регіоні.

"Ми прекрасно розуміємо для чого це робилося, де саме було накопичення ворожих сил, які знаходяться на території Придністров'я", — додав Братчук.

Російській армії не вистачає ресурсів для другого фронту

На думку Братчука, російській армії не вистачає необхідних ресурсів для відкриття другого фронту з боку Придністровського регіону. Він висловив упевненість у тому, що російські десантні кораблі не зможуть досягти Одеси або навіть острова Зміїний у поточних умовах.

"Вони всі будуть потоплені. Ми це теж прекрасно розуміємо. Тому з усіх питань про евакуацію, черговий наступ, яка евакуація? Ресурсу у ворога немає, нічого не буде", — додав Братчук.

Він побажав, щоб після того, як Україна зможе повернути свої території, захоплені Росією, Молдова пішла за її прикладом і звільнила "ПМР".

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Нагадаємо, 28 лютого аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що, найімовірніше, у Кремлі вдадуться до гібридних операцій, щоб дестабілізувати ситуацію в Молдові. Російський президент Володимир Путін може відкласти військові дії на більш пізній термін. У РФ можуть надавати додаткову економічну підтримку Придністров'ю.