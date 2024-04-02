Чекати на повістку не потрібно: хто має відвідати ТЦК з 1 квітня

Чинне законодавство передбачає, що українці, які стоять на військовому обліку, мають 11 основних обов’язків. Вони диктують випадки, в яких з’являтись у військкомат необхідно самостійно.

Related video

В Україні оголошені загальна мобілізація населення та воєнний стан. Відповідно до закону є випадки, у яких чоловіки мають прийти у ТЦК навіть без оповіщення. У тому, коли повістка для візиту у військкомат не потрібна, розібрались журналісти NV.

Військовозобов'язані, призовники та резервісти відповідно до закону мають 11 головних обов’язків. Їх порушення веде до адміністративної відповідальності.

Зокрема, чоловіки віку 18-60 років, які стоять на військовому обліку, зобов’язані:

1) перебувати на обліку:

за зареєстрованим місцем проживання;

за місцем роботи (навчання);

у випадку виїзду за кордон на понад три місяці — за місцем консульського обліку;

2) прибувати за викликом за вказаною адресою та у вказані строки для:

взяття на облік та визначення призначення на особливий період;

оформлення військово-облікових документів;

проходження військово-лікарської комісії (ВЛК);

направлення на підготовку для здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності;

призову на службу або на навчальні, спеціальні збори;

3) не змінювати місце проживання після оголошення мобілізації й воєнного стану без дозволу керівника ТЦК;

4) проходити медогляд та лікування згідно з рішеннями ВЛК або комісій з питань приписки, призовних комісій тощо;

5) проходити підготовку та військову службу, виконувати військовий обов’язок у запасі, проходити службу у резерві;

6) приходити з паспортом і військово-обліковими документами до ТЦК у випадку переїзду за кордон на ПМП або виїзду з країни на понад місяці, переїзду в межах міста;

7) прибувати з паспортом та військово-обліковими документами у ТЦК впродовж семи днів після переїзду на нове місце проживання;

8) впродовж тижня повідомляти про зміну персональних даних, а також надавати документи з підтвердженням права на відстрочку від мобілізації;

9) негайно інформувати ТЦК про втрату військово-облікового документа;

10) самостійно приходити у військкомат та раз на п’ять років або частіше оновлювати дані про себе;

11) щороку до 1 жовтня подавати у ТЦК документи про право на відстрочку від строкової служби.

Отже, військовозобов'язані, призовники та резервісти зобов’язані самостійно приходити у військкомат:

для отримання дозволу на зміну місця проживання;

для зняття з обліку у випадку виїзду з країни на понад три місяці;

для взяття на облік після переїзду (на це дається тиждень);

для повідомлення про зміну персональних даних (також впродовж 7 днів);

для негайного повідомлення про втрату військово-облікового документа;

щоб не рідше, ніж раз на п’ять років, звірити персональні дані з обліковими;

для щорічного подання документів про право на відстрочку від призову на строкову службу (можливо до 1 жовтня).

Нагадаємо, боєць Нацгвардії Денис Нагорний відповів українцям, які бояться потрапити на фронт.

Опитування, проведене серед українців, показано, що більшість готова "зрозуміти" ухилянтів, бо "ніхто не хоче помирати".