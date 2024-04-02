Готуються до штурмів: експерт спрогнозував, коли ЗС РФ почнуть новий наступ

За даними аналітика Олександра Коваленка, завдання ворога на фронті залишається незмінним — повна окупація Донецької та Луганської областей.

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Беручи до уваги швидкість формування нових частин і мобілізацію військ, Російська Федерація може провести нову наступальну операцію в серпні або вересні. Про це повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в коментарі виданню "РБК-Україна".

За словами Коваленка, для здійснення нового наступу Росії потрібно компенсувати втрати, яких вона зазнала за минулий рік, а також від початку поточного, в межах наступальної операції в Донецькій області.

За його словами, нині противник не проявляє такої інтенсивності в наступі по лінії бойового зіткнення, як раніше. Протягом літа російські військові формуватимуть нові підрозділи і доводитимуть до готовності ті, які ще не сформовані, щоб до другої половини року почати активні наступальні операції.

Ймовірно, мета противника на фронті залишається незмінною — повне захоплення Донецької та Луганської областей. У разі просування на Донбасі, ЗС РФ прагнутимуть продовжити окупацію Запорізької області на лівому березі Дніпра.

Відповідно до першого сценарію, росіяни можуть почати просування в бік Слов'янсько-Краматорської агломерації. Для цього противнику необхідно активізуватися також і в наступних напрямках:

Лиманському;

Сіверському;

Бахмутському напрямках.

Також є альтернативний сценарій, який передбачає повторну спробу російських військ захопити Курахове і Вугледар.

На думку Коваленка, стратегічне значення має контроль над трасою 0532 для терористичних угруповань. Ця дорога слугує ключовим логістичним шляхом від Мар'їнки до Вугледара.

"Ворог зараз намагається створити умови для перерізання цієї логістичної артерії в районі Новомихайлівки. Також вони тиснуть у напрямку Перемоги та Водяного зі Солодкого. Фактично вони зараз створюють умови для того, щоб тиснути на Вугледар не тільки з півдня, а й із півночі", — додав експерт.

Зокрема Коваленко вважає, що ворог може спробувати в другій половині року знову активізувати наступальні дії в районі Куп'янська.

Нагадаємо, що аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що ймовірний масштабний наступ наприкінці весни або влітку Росія може зосередити на заході Донецької області. Експерти додали, що війська РФ зможуть наступати тільки на одному оперативному напрямку.