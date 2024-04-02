Житомирські десантники потрапили в оточення ЗС РФ: їх звільняв сусідній підрозділ (відео)

Операція з відбиття позиції тривала 2 доби, під час якої по окупантах відпрацювали з артилерії, танку та "скидами". Частину росіян вдалося ліквідувати, інші — втекли з передової.

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На одному з напрямків фронту російські окупанти змогли прорвати оборону українських захисників і захопити позиції, через що інша позиція, яку тримали Житомирські десантники, опинилася в оточенні. На допомогу прийшли побратими з 95-ї бригади, які стояли неподалік. Про спецоперацію десантників ЗСУ розповіли в пресслужбі Десантно-штурмовий військ.

Як говорять бійці, важлива позиція була блокована, і вони отримали команду допомогти "сусідам". Вони швидко спланували операцію і виїхали працювати в ніч. Десантники мали створити умовний командний пункт і взаємодіяти між собою та операторами БпЛА, щоб група рухалася з мінімальними ризиками.

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Обійшли і затисли на позиції: десантники ЗСУ в Новомихайлівці захопили в полон росіян

В першу ніч група українських десантників зіткнулася з ворожим підрозділом "Чорна мамба". Ворожі солдати були в халатах, які не помітив тепловізор, тож бійці 95-ї бригади змушені були відкотитися. Вони ухвалили рішення знищити ворога за допомогою артилерії та дронів.

Наступної ночі спробу повторили — ворога обстріляли з артилерії, багато окупантів загинули, інші розбіглися. Після чого група вирушила на зачистку.

В одному з бліндажів вони знайшли військовослужбовця з суміжного підрозділу, який кілька днів тому потрапив у полон до росіян. За його словами, він вже попрощався з життям.

Після зачистки група закріпилася на відбитій позиції.

"Вся операція включала в себе взаємодію артилерії, працював наш танк, працювали наші БпЛА, завдяки цій взаємодії ми звільнили наші позиції і захопили 1 км території. Дуже швидко зібралися, розробили план", — розповідає один з десантників.

Внаслідок спецоперації троє окупантів потрапили в полон.

"Ми 2 доби нормально не спали, бо треба було тримати ворога в напрузі, щоб вони не висовувалися. Постійно велася робота артилерії, так і скидали на них гранати та інші "подарунки", також по них працював наш танк — він дуже близько до них підійшов, "розібрав" і поїхав", — розповідають десантники.

Нагадаємо, що у Херсонській області російські окупанти вкотре пішли на штурм українських позицій на Лівому березі Дніпра. Унаслідок цього вони втратили три десятки бійців.

Раніше ЗС РФ пішли на штурм українських позицій на техніці без розпізнавальних знаків. Бійці ЗСУ спершу сприйняли появу техніки спокійно, адже танк заїхав із боку інших українських позицій, здолавши поле.