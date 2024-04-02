"Фактично щоночі": ЗС РФ посилять атаки дронами Shahed, — Гуменюк (відео)

За словами представниці ОК "Південь", противник постійно збирає на своїй території ударні БПЛА. Терор щодо українських регіонів не тільки продовжиться, а й може стати масштабнішим.

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Російські окупанти фактично щоночі запускають по українській території дрони-камікадзе іранського походження Shahed. Найближчим часом тактика противника навряд чи зміниться. На цю тему в ефірі телемарафону висловилася начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, противник не зупиняв виробництво БПЛА і збирається далі тероризувати мирні міста України. Можливо, атаки стануть масштабнішими.

"Збір відбувається у них постійно. Виробництво у них є, вони навіть хизуються тим, що роблять це на власній території, маркуючи дрони, уламки яких ми знаходимо, буквами російського алфавіту... І те, що дронові атаки, які ми спостерігаємо останніми ночами, є менш масованими, може свідчити про необхідність переорієнтації, перерозподілу отриманого майна і підтягування накопиченого ресурсу. І далі атаки посилюватимуться. Вони будуть досить регулярними, фактично кожної ночі ворог атакує", — заявила Наталія Гуменюк.

Також дедалі частіше противник застосовує балістичні ракети, які розміщені на тимчасово окупованій території Кримського півострова. ЗС РФ усвідомлюють, що це складна ціль для протиповітряної оборони, тому й відбулася певна зміна тактики.

"Саме тому вони намагаються тиснути на глибші регіони України, а не тільки на прифронтові райони", — продовжила Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, 2 квітня повідомлялося, що ЗС РФ атакували Україну вночі ракетою і дронами-камікадзе. За даними Повітряних сил, противник запустив із Криму одразу 10 БПЛА іранського походження і практично всі вдалося перехопити. Один із них усе ж таки завдав руйнувань енергетичній інфраструктурі в центральній частині країни.