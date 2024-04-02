"Фактически каждую ночь": ВС РФ усилят атаки дронами Shahed, — Гуменюк (видео)

По словам представительницы ОК "Юг", противник постоянно собирает на своей территории ударные БПЛА. Террор в отношении украинских регионов не только продолжится, но и может стать масштабнее.

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Российские оккупанты фактически каждую ночь запускают по украинской территории дроны-камикадзе иранского происхождения Shahed. В ближайшее время тактика противника вряд ли изменится. На эту тему в эфире телемарафона высказалась начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, противник не останавливал производство БПЛА и собирается дальше терроризировать мирные города Украины. Возможно атаки станут большее масштабными.

"Сбор происходит у них постоянно. Производство у них есть, они даже кичатся тем, что делают это на собственной территории, маркируя дроны, осколки которых мы находим, буквами русского алфавита… И то, что дроновые атаки, которые мы наблюдаем в последние ночи, менее массированные, может свидетельствовать о необходимости переориентации, перераспределения полученного имущества и подтягивания накопленного ресурса. И дальше атаки будут усиливаться. Они будут достаточно регулярными, фактически каждую ночь враг атакует", — заявила Наталья Гуменюк.

Также все чаще противник применяет баллистические ракеты, которые размещены на временно оккупированной территории Крымского полуострова. ВС РФ осознают, что это сложная цель для противовоздушной обороны, поэтому и произошла некая смена тактики.

"Именно поэтому они пытаются давить на более глубокие регионы Украины, а не только на прифронтовые районы", — продолжила Наталья Гуменюк.

Напомним, 2 апреля сообщалось, что ВС РФ атаковали Украину ночью ракетой и дронами-камикадзе. По данным Воздушных сил, противник запустил из Крыма сразу 10 БПЛА иранского происхождения и практически все удалось перехватить. Один из них все же нанес разрушения энергетической инфраструктуре в центральной части страны.