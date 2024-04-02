Отримують гроші та квартири: росіяни активно переїжджають до Маріуполя, — Андрющенко

За словами радника мера Маріуполя, ворожа влада стимулює громадян почати життя з чистого аркуша на українській території. Для цього їх мотивують грошовою винагородою.

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Громадяни Російської Федерації почали активно переїжджати в українську Донецьку область, частина якої тимчасово перебуває під контролем окупантів. Їх мотивують це робити за допомогою грошей. Про це детальніше розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі "Еспресо.TV".

За його словами, захоплене місто активно намагаються заселяти жителями європейської частини Росії. Аби люди активніше покидали свої домівки й починали будувати життя наново на чужій території їх мотивують грошовими коштами.

"Росіянам платять за те, щоб вони приїжджали і жили в тимчасово окупованому Маріуполі. Тобто вони отримують гроші. За ці кошти вони можуть купити меблі та зробити ремонт. Окупанти видають ордери на квартири, які вони визнали безхазяйними. Така ось схема працює в Маріуполі. І вона досить активно просувається окупантами", — заявив Петро Андрющенко.

Окремо радник мера Маріуполя додав, що самі росіяни також підтримують ідею того, щоб переїхати в захоплене українське місто. Різних мігрантів противник уже не закликає змінювати своє життя і продовжувати його в новому місті.

"Навпаки, зараз триває активна агітація на європейській частині території РФ про переїзд до Маріуполя. Їхня влада намагається дуже активно просувати цю ідею. І дивно те, що самим росіянам дуже подобається ідея з переїздом в окупований Маріуполь. Тобто вони приїжджають на руїни і заселяють наші квартири", — продовжив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, 29 березня радник мера Маріуполя також заявляв, що РФ може відкрити залізницю в окупації вже в травні. За його словами, противник не з нуля будує альтернативний маршрут для поліпшення логістики. До вторгнення на Донбас там уже була дорога, яка з'єднувала Маріуполь, Москву і Санкт-Петербург.